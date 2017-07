5 étapes pour mettre en place une stratégie de data onboarding

Le CRM Onboarding est plus qu’une technologie : il est un moyen puissant d’améliorer l’expérience client pour parvenir à un marketing 1to1 performant, à partir de données offline. Un flux important de datas client est généré et enrichit en permanence. Mais, les données sont-elles suffisamment exploitées ?

A travers l’infographie Liveramp (ci-dessous), vous trouverez les 5 étapes pour exploiter vos données offline et online et enfin adresser des campagnes hautement ciblées à vos prospects et clients.

1 - Définissez une stratégie de Data OnboardingDéfinir une stratégie est la première étape de tout lancement de campagne marketing. Elle permet de définir des objectifs et la trajectoire pour y parvenir. Qui sont vos cibles ? Quels sont les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre ? Quels sont les moyens dont vous bénéficiez pour mettre en place votre stratégie ? Et le cas échéant quels sont moyens à acquérir pour réaliser votre plan d’actions ? Ces questions vous mèneront probablement à des chantiers long et fastidieux (évolution du site web, mise en place d’outils CRM et de suivi, etc.) mais nécessaires pour des campagnes de qualité. En effet 54% des consommateurs français affirment qu’une interface personnalisée favoriserait l’acte d’achat.Une fois ces éléments de réponses définies, vous devrez faire le point sur vos données.2 - Travaillez sur vos données pour une base CRM solideFaire évoluer sa base de données client vers du CRM Onboarding pourra, au besoin, passer par une phase de traitement préparatoire des données disponibles. La qualité des données, ainsi que le nombre de point de contact sont des éléments clés de réussite et vous permettront d’obtenir un bon matching. Il est important que vos données clients soient à jour, mais aussi, que vous disposiez des accords nécessaires à l’exploitation de celles-ci.Lorsque vos données clients sont à jour, une segmentation cohérente de votre base vous permettra d’obtenir de meilleurs performances de vos campagnes. Il existe plusieurs types de segmentations possible en fonction de votre activité et de votre stratégie marketing : démographie, âge, comportement d’achat, fidélité ou ancienneté, centre d’intérêts, valeur du contact, etc...

3 - Identifiez des plateformes et partenaires pour vos campagnes marketing

Que vous pratiquiez des campagnes marketing avec un objectif d’acquisition ou de notoriété, le CRM Onboarding vous offrira de meilleurs résultats en se connectant aux plateformes de publicités en ligne que vous utilisez habituellement ou souhaitez introduire dans votre nouvelle stratégie. Plus la plateforme de CRM Onboarding aura de plateformes connectées (DSP, Facebook, Google…) et plus elle facilitera l’activation des segments.

4 - Validez les audiences et les tests match pour assurer la pertinence de vos données

Maintenant que votre choix de plateforme et de partenaires sont formalisés, vous pouvez tester et contrôler le matching des données. Il faudra alors : vérifier la pertinence et l’exactitude des données (match déterministe), analyser les résultats du match test pour définir la volumétrie d’individus accessibles dans vos plateformes digitales, distribuer vos segments au sein des outils digitaux sélectionnés. 30 à 55% est le taux de match moyen que l’annonceur peut obtenir en “onboardant” ses données CRM, suivant la plateforme utilisée et en s’appuyant sur des données actualisées au minimum une fois par mois.

5 - Activez vos campagnes et mesurez votre ROI pour des campagnes toujours plus performantes

Une fois la mise en place réalisée et si votre stratégie a bel et bien été respectée selon votre plan d’actions, il vous reste plus qu’à activer vos campagnes publicitaires.



Enfin, sachez que réaliser des campagnes ciblées auprès de nouveaux clients, et soutenues par le processus d’Onboarding, génèrent 2,5 fois plus de ventes.