Infographie : le taux d'utilisation des adblockers par pays

Quel est le pays le plus touché par la vague des adblockers ? Où se situe la France ? Réponses avec cette infographie réalisée par notre partenaire Statista.

Près de 11% des internautes dans le monde avaient recours à un adblocker en décembre 2016, selon le dernier rapport de PageFair. L'institut estime que l'usage a augmenté de 30% en l'espace d'un an. Près de 615 millions d'appareils (ordinateur, smartphone et tablette) étaient concernés en décembre 2016.

Le pourcentage d'utilisation des adblockers par pays. © Statista

Parmi les pays les plus touchés, on peut citer l'Indonésie (58%), l'Allemagne (29%), l'Inde (28%), la Suède (27%), le Canada (25%), tous teintés de rouge dans cette infographie réalisée par notre partenaire Statista. La France est moins touchée avec un taux de 11%, tout comme la Chine (13%) et le Royaume-Uni (16%).

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

Et aussi