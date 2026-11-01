Les jours fériés tombent très mal en 2027 sauf pour les salariés dont le contrat est en forfait jour

Le droit du travail va permettre à des millions de salariés du privé de gagner plus de RTT en 2027, notamment les travailleurs en forfait jour et ceux qui font des heures supplémentaires.

Le 1ᵉʳ mai, le 8 mai, l'Assomption ou encore Noël… En 2027 quatre jours fériés tomberont un samedi ou un dimanche. Il s'agit d'une situation assez exceptionnelle puisqu'en temps normal, sur les 11 jours fériés inscrits dans le calendrier, seuls un ou deux d'entre eux tombent durant un week-end.

En 2024 par exemple, il n'y a que la Fête nationale du 14 juillet qui s'est tenue un dimanche. En 2025 et en 2026, 9 jours fériés correspondaient à des jours ouvrés, c'est-à-dire des jours allant du lundi au vendredi. L'année 2027 n'en comptera donc que 7. Mais alors est-ce que les 4 jours fériés restants seront "perdus" l'an prochain ?

Pour la plupart des Français, oui. En revanche, pour plusieurs millions de salariés du secteur privé, le hasard du calendrier pourrait leur permettre d'acquérir des jours de repos supplémentaires, communément appelés RTT (Réduction du Temps de Travail).

Sont concernés tous les salariés ayant signé un contrat de travail au forfait jour. Sur les 20,9 millions de salariés travaillant à temps plein recensés par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), cela représente environ 2,5 millions de travailleurs. Sont également concernés les quelque 1,8 million de salariés ayant signé un contrat de travail à 39h par semaine.

Pour rappel, un contrat de travail en forfait jour est un contrat qui prévoit que la durée du travail du salarié est décomptée en nombre de jours travaillés sur l'année, et non en heures. Ici pas de limite à 35h hebdomadaires donc.

Les salariés au forfait jour bénéficient chaque année de RTT dont le nombre est calculé ainsi : on prend le nombre de jours total dans l'année (365) et on soustrait les samedis et dimanches (104 jours), les congés payés (25 jours), les jours fériés tombant un jour ouvré (7 en 2027), et le nombre de jours travaillés dans l'année (218 maximum). Le résultat obtenu correspond au nombre de RTT dont le salarié peut disposer sur l'année.

Or, puisque le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré est plus faible en 2027, le calcul des RTT est plus avantageux. En 2027, un salarié au forfait jour bénéficiera de 11 RTT, s'il travaille 218 jours dans l'année, contre seulement 9 en 2026. Si son forfait est à 215 jours, il profitera de 14 RTT en 2027 contre 12 cette année. Enfin, si son forfait est fixé à 210 jours, il aura droit à 19 RTT l'an prochain, soit 2 de plus qu'en 2026.

Pour les salariés avec des contrats à 39h par semaine, le calcul est légèrement différent. Ils effectuent chaque semaine 4 heures supplémentaires par rapport au maximum légal fixé à 35h. Ces heures sont compensées par des RTT. Or, puisqu'il y aura moins de jours fériés en semaine, leur temps de travail sera plus élevé et ils gagneront donc davantage de RTT en 2027. Ils auront alors droit à environ 23 RTT l'an prochain contre 21 cette année.