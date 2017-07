Le métro, mauvais élève des services mobiles dans les transports

En France, c'est dans le RER et les trains Transiliens que l'on peut appeler, envoyer des SMS et naviguer sur Internet le plus facilement.

Quel moyen de transport permet de profiter au mieux des appels, des SMS et du Web sur mobile ? Les données de l'Arcep, basées sur les moyennes des quatre opérateurs téléphoniques français, apportent un élément de réponse. Les critères de qualité de service retenus par le gendarme des télécoms pour effectuer ces comparaisons sont le maintien d'un appel sans interruption pendant deux minutes, la réception d'un SMS en moins de dix secondes et le chargement d'une page web sous dix secondes.

© Statista

Cinq moyens de transport ont été comparés : RER et Transiliens, routes, Intercités et TER, TGV et enfin métro. Le RER et les Transiliens s'en sortent le mieux dans chaque catégorie : ils remplissent les critères de l'ARCEP en matière d'appels et de SMS près de 90% du temps et dans environ 70% des cas pour la navigation Web. Les routes ainsi que les Intercités, TER et TGV suivent de près. Qu'il s'agisse d'appels (50%), de SMS (60%), ou de navigation Web (moins de 25%), le métro fait largement moins bien que les autres dans chaque catégorie, probablement en raison de son infrastructure souterraine qui complique la réception.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

