La marque "PAN AM" ne fait pas l’objet d’un usage valable pour les vêtements

Tout usage d'un signe déposé en tant que marque ne vaut pas nécessairement usage à titre de marque. La marque devant permettre à garantir l'origine de produits ou de services, un simple usage décoratif est insuffisant à constituer un usage de marque, ainsi que l'a appris à ses dépens le licencié de la marque "PAN AM".

Tout le monde connaît la célèbre compagnie aérienne « PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS », alias « PAN AM », qui a conduit bien des voyageurs dans les années 50 à 70, avant de péricliter et de disparaître au début des années 90.

À la suite de la disparition de la compagnie, le logo « PAN AM » a fait l’objet d’un dépôt de marque communautaire en 2004 par une personne physique, pour viser certains produits des classes 18 et 25, schématiquement les sacs et les vêtements.