Toutes les pensions de retraite augmentent en 2026 : voici le montant versé par chaque caisse de retraite

Les pensions de retraite vont être revalorisées en janvier 2026. Le revenu perçu tous les mois par 17,2 millions de retraités va augmenter, surtout chez certaines caisses de retraite.

Un Français sur quatre va bientôt voir ses revenus augmenter. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'il est à la retraite. Les pensions de retraite perçues tous les mois par 17,2 millions de retraités en France vont toutes être revalorisées dès le 1ᵉʳ janvier 2026. Cette hausse est prévue dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale récemment voté à l'Assemblée nationale.

Reste à savoir quel sera le montant de l'augmentation. D'après l'article L161-25 du Code de la Sécurité sociale, les pensions de retraite doivent être revalorisées selon le niveau de l'inflation constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Pour calculer le taux de l'inflation sur l'année, l'Insee prend en compte la hausse des prix enregistrée entre novembre 2024 et novembre 2025. Résultat du calcul : 0,9%.

Par conséquent, toutes les pensions de retraite vont augmenter de 0,9% au 1ᵉʳ janvier 2026. Cette hausse concerne uniquement les pensions de retraite de base, pas les pensions de retraite complémentaire comme l'Agirc-Arrco pour les anciens salariés du privé ou la retraite complémentaire des professions libérales. En clair, les pensions versées par le régime de base, le régime de la fonction publique et les régimes spéciaux vont augmenter en 2026.

En récupérant le montant moyen de la pension versée tous les mois par chaque caisse de retraite, il est possible de calculer combien les retraités gagneront en plus à partir du 1ᵉʳ janvier en moyenne.

Les anciens salariés d'EDF et de GDF, qui dépendent du régime spécial de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), toucheront 27,61 euros de plus par mois, soit 331,32 euros supplémentaires par an. Leur pension de retraite s'élèvera, en moyenne, à 3 095,61 euros brut par mois. Les retraités de la Banque de France toucheront environ 2 768,70 euros brut mensuels, représentant une augmentation de 24,70 euros par mois et 296,40 euros par an.

La caisse de retraite de la RATP versera une pension mensuelle moyenne de 2 690 euros brut à ses affiliés. Ces derniers toucheront donc, chaque mois, 24 euros de plus qu'actuellement, soit 288 euros sur l'année. Les anciens salariés de la SNCF perçoivent aujourd'hui environ 2 278 euros brut de pension tous les mois. Leur pension passera à 2 298,50 euros brut, ce qui correspond à une hausse de 20,50 euros mensuels et 246 euros annuels.

Le régime de la fonction publique d'Etat pour les civils verse une pension mensuelle moyenne de 2 223 euros brut. Après revalorisation, cette pension atteindra 2 243 euros brut, soit une augmentation de 20 euros par mois et 240 euros par an. Les militaires de la fonction publique d'Etat perçoivent, quant à eux, une pension moyenne de 1 814 euros brut. Avec la hausse prévue en janvier, ils toucheront 1 830,33 euros brut, représentant une hausse de 16,33 euros par mois et 195,96 euros par an.

Les anciens agents de la CNRACL, caisse de retraite de la fonction publique territoriale, empocheront une pension de retraite mensuelle de 1 412,60 euros brut en moyenne. C'est 12,60 euros de plus par mois et 151,20 euros supplémentaires par an, en comparaison avec leur pension actuelle.

Les anciens salariés du secteur privé, sans régimes spéciaux, perçoivent en moyenne 814 euros par mois de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Avec la revalorisation, ce montant atteindra 821,33 euros brut, soit une hausse de 7,33 euros par mois et 87,96 euros par an.

Pour eux, il faut ajouter en moyenne 527 euros de pension de retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco. Au total, ces retraités toucheront donc 1 348,33 euros brut par mois.