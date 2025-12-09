C'est l'arnaque la plus vicieuse sur Vinted, il commande une console de jeux et reçoit une photo

Payer 300 euros et recevoir une photo ? C'est un piège, heureusement rare, qui existe sur Leboncoin, Vinted ou encore eBay. Un avocat spécialiste du droit à la consommation nous donne ses conseils.

Qu’est-ce qu’une carte graphique, une PlayStation 5 et une Nintendo Switch 2 ont en commun ? Elles sont toutes les trois prisées par les passionnés de jeux vidéo et vendues plusieurs centaines d’euros en seconde main sur Internet.

Elles sont aussi et surtout prisées par les arnaqueurs qui polluent depuis cinq ans au moins ces sites de ventes en ligne, avec des annonces frauduleuses, mais terriblement malines. Certains clients en quête de bonnes affaires peuvent facilement tomber dans le piège, car à regarder les photos de l’annonce, rien ne choque, tout semble parfaitement normal : le produit est présenté sans défaut majeur, à un prix intéressant, en dessous du marché.

Mais voilà, une désillusion brutale attend les acheteurs les moins attentifs. Après avoir été livrés de leur console de jeux, un détail interpelle : le poids du colis. Ces produits pesant entre 500 grammes et 4,5 kilogrammes, il flotte dans l’air une étrange sensation de légèreté au moment de porter le carton. Et c’est normal.

Dans le colis, une feuille de papier sur laquelle est imprimée une photo de la console de jeu. S’il avait lu plus attentivement l’annonce, ce client aurait vu qu’il ne commandait pas une console de jeux vidéo, mais bien une photo de la console. C’est là tout le vice de cette annonce. La console est vendue bien en dessous des prix du marché dans l’espoir d’attirer des acheteurs pressés qui ne prendront pas le temps de lire la description.

En fin d’année passée, Elias a failli tomber dans le piège. Sur le réseau social Reddit, il raconte avoir repéré une annonce pour une console portable Nintendo 3DS XL. Vendue habituellement entre 140 et 220 euros, il la trouve à 50 euros seulement sur Vinted. “J'ai failli me jeter dessus et payer”, raconte-t-il. Heureusement, il prend le temps de lire l’annonce et découvre qu’il s’agit “littéralement d’une photo imprimée de la Nintendo 3DS XL” et non la véritable console de Nintendo. Une fois signalée, l’annonce est finalement supprimée, malgré un premier refus de Vinted.

Pour les acheteurs, en plus de découvrir qu’ils n'auront jamais leur produit, vient la demande de remboursement, qui elle aussi “peut être difficile, surtout si l’annonce spécifie parfaitement ce que vous achetez, sans vous le cacher”, indique Maître Grégory Rouland, avocat. C'est précisément ce que dit Vinted dans ces conditions de remboursement.

“Notre politique de remboursement te permet d'obtenir un remboursement si : ton colis n'arrive jamais ; ton colis est endommagé pendant le transport ; ton article est non conforme à sa description, précise Vinted. La politique de remboursement ne couvre malheureusement pas les articles qui ne te vont pas ou qui ne te plaisent pas. Tu peux toujours discuter d'un éventuel retour avec le vendeur, mais il est libre d'accepter ou non.”

Maître Grégory Rouland, connu pour défendre les victimes d'arnaques et spécialiste du droit à la consommation, explique qu’il peut y avoir plusieurs recours possibles, si par exemple “la mention de la photo est un détail de l’annonce ou indiquée en tout petit”.

Mauvaise nouvelle aussi, le délai de rétractation de 14 jours - qui permet de retourner son achat et obtenir un remboursement, sans avoir à motiver sa décision - ne s’applique que pour les vendeurs professionnels, ce qui n’est pas toujours le cas dans le cadre d'une vente sur des sites de seconde main.

Heureusement, ce type d’annonce est rare, mais elles réapparaissent régulièrement lorsque la demande est très forte, lors de la sortie ou la rupture de stock d’une console de jeux. Ce fut le cas en 2020 avec la sortie de la PlayStation 5 et plus récemment, en juin dernier, avec la sortie de la Nintendo Switch 2.