Livret A et LEP : les nouveaux taux vont faire baisser les revenus de 70 millions d'épargnants en 2026

Des millions d'épargnants français vont perdre des revenus en 2026 à cause de la baisse des taux du Livret A, du LEP et du LDDS.

Il est d'ores et déjà possible de savoir combien rapporteront le Livret A, le Livret d'épargne populaire (LEP) et le LDDS en 2026. Ces livrets d'épargne réglementée sont les plus prisés par les épargnants français : 58 millions détiennent un Livret A, 24 millions possèdent un LDDS et 12 millions sont titulaires d'un LEP.

La raison de ce succès ? Les sommes déposées sur ces livrets sont garanties par l'Etat, le montant de l'épargne peut fructifier grâce à un taux d'intérêt et ces mêmes intérêts sont complètement exonérés d'impôts. Néanmoins, les taux d'intérêt du Livret A, du LEP et du LDDS vont bientôt changer. La Banque de France procède à leur réévaluation deux fois par an, au 1ᵉʳ février et au 1ᵉʳ août de chaque année.

Le taux d'intérêt de ces produits d'épargne dépend de deux indicateurs fondamentaux. D'une part le taux interbancaire €ster (taux auquel les banques s'échangent de l'argent en Europe), et d'autre part le niveau de l'inflation. Le principe est simple : plus l'inflation et le taux €ster sont élevés et plus les taux d'intérêt des livrets d'épargne réglementée augmentent. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Or, au second semestre 2025, le niveau de l'inflation ralentit (1% selon l'Insee), tandis que le taux €ster a largement diminué (1,80% désormais). Par conséquent, le taux d'intérêt du livret A, du LEP et du LDDS vont mécaniquement baisser dès la prochaine réévaluation au 1ᵉʳ février 2026.

En appliquant la formule de calcul utilisée par la Banque de France, le JDN a déterminé quel sera le futur taux d'intérêt des livrets d'épargne règlementée en 2026. Au final, le taux du Livret A et du LDDS (dont le taux est indexé sur celui du Livret A) tombera à 1,4% en février prochain. Cela représente une baisse de 0,3 point par rapport au taux d'intérêt actuellement en vigueur (1,7%).

Avec ce nouveau taux de 1,4%, les intérêts générés par le Livret A vont changer. Avec 1 000 euros sur son Livret A, l'épargnant empochera 14 euros d'intérêts sur l'ensemble de l'année 2026. Pour 5 000 euros déposés sur son Livret A, le titulaire recevra 70 euros. Si un épargnant possède 7 000 euros sur son livret, soit l'encours moyen enregistré sur les Livret A en France, il gagnera 98 euros en un an. Pour un placement de 10 000 euros, l'épargnant touchera 140 euros. Enfin, si le montant de l'épargne atteint le plafond maximal, fixé à 22 950 euros, la rémunération annuelle de son Livret A sera de 321,30 euros.

Pour le LEP, l'application stricte de la règle de calcul utilisée par la Banque de France conduirait à un taux d'intérêt de 1,9%. Toutefois, les pouvoirs publics ont l'habitude d'opérer une majoration du taux du LEP, afin de faire en sorte qu'il soit toujours supérieur d'un point à celui du Livret A. Ainsi, le taux du LEP pourrait s'élever à 2,4% en février 2026, contre 2,7% à l'heure actuelle.

Avec cette rémunération, un épargnant disposant de 1 000 euros sur son LEP empochera 24 euros sur l'année. L'encours moyen du LEP s'élevant à 6 912 euros, un titulaire ayant cette somme sur son livret percevra 165,88 euros en 2026. Enfin, un épargnant ayant atteint le plafond légal du LEP, fixé à 10 000 euros, touchera 240 euros en un an.