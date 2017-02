Solde commercial de la France : le déficit en hausse au 4e trimestre 2016

Au 4e trimestre 2016, le déficit commercial français progresse de 3,9% sur trois mois et de 3,7% sur un an, à -13 milliards d'euros.

Le solde de la balance commerciale d'un pays est un élément de comptabilité nationale.

Le commerce extérieur de marchandises de la France depuis le premier trimestre 2003. © JDN

Le solde de la balance commerciale de de la France correspond à la différence entre les exportations et les importations de marchandises. Lorsque le solde est positif, cela signifie que le pays exporte plus de biens et de services qu'il n'en importe. On dit alors de la balance commerciale de l'Etat en question qu'elle est excédentaire.

Au contraire, lorsque le pays importe plus de biens et de services qu'il n'en exporte, la balance commerciale est dite déficitaire. Le solde du commerce extérieur de marchandises de la France est négatif depuis 2004. Le déficit a atteint un pic au premier trimestre 2011. En 2016, il s'élève à 48,1 milliards d'euros.

Tous les indicateurs économiques