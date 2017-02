Oui, la personnalité permet de décrocher un job

Les recruteurs attachent de plus en plus d’importance à la personnalité des candidats dans leurs campagnes de recrutement. Selon eux, la personnalité compte pour 50% dans une candidature, si ce n’est plus. Au delà d'un parcours correspondant aux besoins, les profils recherchés doivent correspondre à la culture de l’entreprise, être capables de s’adapter, d’innover et de réagir rapidement. Il ne s’agit plus seulement d’indiquer quelle formation vous avez suivie, quel logiciel vous maîtrisez ou le nombre de langues que vous parlez mais de présenter également vos atouts personnels, ce qui fait de vous une personne unique et en adéquation avec l’environnement de travail de l’entreprise convoitée. En d’autres mots : vos soft skills.

Qui n’a jamais consulté Google lors de sa recherche d’emploi pour y trouver des idées de modèles de cv et de lettre de motivation ? En manque d’inspiration au moment de réaliser leur candidature, les candidats se tournent régulièrement vers des exemples de cv trouvés en ligne et en oublient de mettre en avant l’essentiel de ce qui les différencie : leurs qualités personnelles.

Les recruteurs se retrouvent alors encore trop souvent face à des candidatures quasi identiques et ne parviennent pas à identifier réellement l’ensemble des compétences techniques et humaines de chaque candidat.

Manque d’originalité, récurrence des termes employés, les candidatures sont noyées dans la masse, ce qui en amène certains à passer à côté du job de leurs rêves.

Un élément clé de votre candidature

Pourtant, vous verrez qu’il n’est pas si compliqué de réaliser une candidature à votre image, dans laquelle les recruteurs pourront voir très rapidement qui vous êtes. En choisissant une candidature misant sur votre personnalité, vous permettrez au recruteur de se faire une vraie idée de votre bonne intégration et de votre adaptation au sein de l’entreprise. Votre personnalité va impacter votre comportement en situation professionnelle et devra donc être analysée préalablement par le recruteur pour un bon fonctionnement au sein de l’entreprise. Exposer vos compétences humaines dans votre candidature sera également utile pour trouver un poste qui vous corresponde vraiment et dans lequel vous serez épanoui(e).

Comment mettre votre personnalité en avant ?

Il existe un panel de solutions avec lesquelles votre candidature sera valorisée et où toutes les facettes de votre personnalité seront représentées. Vous trouverez une grande diversité de tests de personnalité à réaliser en ligne et à joindre à votre cv pour chaque candidature. Avec ces tests, les recruteurs auront directement accès à vos comportements clés en situation professionnelle et se feront une idée de votre compatibilité avec le poste.

Sur plusieurs plateformes en ligne, des solutions de cv vidéo vous permettront d’enregistrer, dans la langue de votre choix, une présentation dynamique de votre parcours et de vos objectifs. Ainsi, le recruteur fera connaissance avec vous à travers votre gestuelle, votre élocution, vos propos et la tonalité de votre discours.

D’autres solutions vous permettront de rassembler tous vos documents professionnels tels que vos réalisations visuelles (pour les graphistes, par exemple), vos lettres de recommandation, mais aussi de mettre en avant votre blog, vos créations diverses et variées...



Un ensemble d’outils qui mettront en valeur votre personnalité et avec lesquels vous pourrez démontrer que vous êtes LA bonne personne pour le poste !