Grands groupes, voici comment attirer les millennials

La jeune génération est attirée par des valeurs et des conditions de travail que les grands groupes possèdent. Hélas, ces points forts ne sont pas toujours mis en avant. Ce qui peut rendre difficile la chasse aux talents.

Intégrer un grand groupe était jusqu'il y a peu, l’objectif des jeunes diplômés, avec en ligne de mire des opportunités d’évolution, une ligne sur son CV, la sécurité de l'emploi ou autres avantages. Leurs priorités se sont aujourd’hui déplacées. En effet, ces mêmes groupes ne font plus rêver la génération des 25-30 ans, ces jeunes ultra connectés, élevés à l’économie collaborative, qui nŽont pas peur des challenges et du changement.



Grands groupes, comment vous rendre attractifs ?



Aux perspectives d’évolution de carrière, les millennials préfèrent l’agilité. Aux salaires attractifs, ils privilégient lŽintérêt pour les projets. En effet, selon une étude récente réalisée par Yougov pour le site Monster, 26% des employés de cette génération affirment avoir accepté un salaire moins élevé que ce quŽils attendaient. Ils sont bien souvent plus sensibles à de meilleures conditions de travail, un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ou bien des valeurs d’entreprise en cohérence avec les leurs.

Les grands groupes font donc face à de vraies difficultés pour attirer ces profils, quels que soient leur secteur d’activité et les compétences recherchées. Mais la pénurie se fait encore plus durement sentir sur les métiers de la tech où certaines expertises particulièrement rares attisent une concurrence féroce.



Attractivité : mode d'emploi



Les grands groupes sont peu nombreux à avoir pris la mesure du changement des attentes de la jeune génération. Certains créent des ateliers et des cercles de réflexion pour définir les grandes orientations à donner au niveau RH et ainsi gagner en attractivité auprès de cette population. Mais la plupart continue à communiquer comme ils l’ont toujours fait jusque-là.



Réinventer le récit d'entreprise : une nécessité



Les millennials souhaitent avant tout s’impliquer dans un projet d’entreprise et donner du sens à leur quotidien professionnel. Ils recherchent en priorité la flexibilité, l’innovation, une dimension entrepreneuriale, et des valeurs fortes.