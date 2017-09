La voix, secret de la réussite professionnelle ?

Parce qu’elle est un de nos principaux outils de communication, il est essentiel de travailler sa voix et de maîtriser cet instrument pour toute prise de parole en public.

Reflet de notre être, la voix incarne notre identité, mais aussi nos humeurs et émotions ainsi que, bien sûr, notre souffle. Elle nous permet enfin de nous faire connaître au reste du monde. C’est pourquoi elle est, de fait, communicante mais doit surtout être communicative. Quels sont les secrets d’une voix communicative pour améliorer la qualité de votre communication ?

Il est d’abord indispensable de travailler l’humeur et, pour cela, d’harmoniser la voix avec le corps et les émotions. Pour un discours de bienvenue, par exemple, si vous utilisez un ton neutre, sans laisser transparaître d’humeur, le message passera beaucoup moins bien que si vous vous montrez avenant, en souriant.

Faites l’essai : répétez plusieurs fois le même message avec des tonalités différentes et en laissant transparaître des émotions contraires. Vous constaterez rapidement la disjonction entre le corps, la voix et le message. En revanche, lorsque la voix est bien travaillée avec la fréquence adéquate, non seulement le message est cohérent, mais en plus attrayant.

En outre, une voix monotone qui ne module pas ses fréquences ferme la pensée et augmente le risque de diminuer l’attention de l’auditoire : c’est pourquoi il vous faut apprendre à jouer avec toutes les notes et les différentes fréquences possibles. Cela vous permettra enfin de souligner et de hiérarchiser les différents éléments de votre message.