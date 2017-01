Thomas Doduik (Europe 1) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

Le directeur des activités numériques d'Europe 1 est l'invité de l'émission #Media organisée avec CB News.

Le directeur des activités numériques d'Europe 1, Thomas Doduik, sera l'invité de l'émission #Media, mercredi prochain à 12h30, en direct sur le JDN et CB News. Thomas Doduik a rejoint le groupe Lagardère Active en mars 2015 en tant que directeur digital de son pôle Radios/TV et directeur d'Europe1.fr. Il viendra s'exprimer sur le développement online d'un média qui doit composer avec la concurrence de Facebook et Google au moment de capter des budgets publicitaires, mais qui s'appuie grandement sur eux pour construire son offre. Qu'il s'agisse d'Instant Article, AMP ou Facebook Live, le média sait faire preuve de pragmatisme. Thomas Doduik nous expliquera quelle est sa feuille de route pour 2016.

Thomas Doduik était auparavant directeur adjoint des nouveaux médias du groupe Figaro. Il a notamment été responsable des partenariats interactifs pour Numericable puis responsable des éditions électroniques de Libération et directeur des nouveaux projets du Monde Interactif où il a participé à la création du site Lepost.fr.