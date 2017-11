Johan Hufnagel (Loopsider) sera en direct dans #Media, mercredi à 12h30

Nicolas Jaimes JDN Mis à jour le 27/11/17 16:27

L'ancien directeur de la rédaction de Libération vient nous présenter le projet de vidéo en ligne qu'il a rejoint il y a quelques semaines.

Johan Hufnagel, qui a rejoint le projet de média vidéo "social first", Loopsider, sera le prochain invité de l'émission #Media dédiée à l'actualité des médias et d'Internet et organisée en partenariat avec CB News. Ancien directeur de la rédaction du quotidien Libération, Johan Hufnagel a sauté le pas de l'entrepreneuriat en rejoignant ce projet baptisé en référence à la "boucle" que décrivent les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux et porté par des figures connues du monde du Web comme Giuseppe de Martino, ancien directeur général de Dailymotion, Bernard Mourad, ancien collaborateur de Patrick Drahi chez Altice Media ou encore Arnaud Maillard, ancien responsable du numérique chez Discovery Networks.

Si les contours du projet restent encore à préciser, Looperside s'inscrit dans la veine d'un média comme Now This et se veut le premier média vidéo "premium et viral" en Europe. Le projet devra composer avec un paysage concurrentiel de plus en plus animé avec le succès de Brut, des projets comme Explicite, TF1 News ou plus récemment Monkey (lancé par Emmanuel Chain) qui ont fait leur apparition sur les fils d'actualités Facebook. Bernard Mourad a expliqué à Challenges que l'équipe devrait être en ordre de marche d'ici la fin de l'année ou en janvier. Johan Hufnagel viendra faire le point sur l'avancée du projet et en dira un peu plus sur sa feuille de route.