Les banques ont augmenté leurs tarifs

Touchées par la baisse des taux de crédit, concurrencées par les acteurs digitaux, les banques essaient de reconstituer leurs marges. Une quête qui n'est pas sans conséquence sur le portefeuille de leurs clients. Après une hausse de 2,3% en 2016, selon une étude dévoilée par le comparateur Panorabanques.com ce mardi 3 janvier, les frais bancaires augmenteront de 1,7% en 2017, après une hausse de 2,3% en 2016, et atteindront un plus haut historique de 193,80 euros par an. Le levier que les groupes bancaires actionnent le plus, parmi ceux dont ils disposent, est celui des frais de tenue de compte. Toujours d'après l'étude, les Français s'acquitteront en moyenne de 18,10 euros à ce titre en 2017, soit 1,80 euros de plus qu'en 2016. Plus spectaculaire : c'est presque 3 fois plus qu'en 2013.