Les meilleurs placements pour 1 000, 10 000 et 100 000 euros

Soutien aux entreprises non cotées via le crowdlending, achat d'actions en direct, investissement locatif... A chaque budget ses solutions pour faire fructifier son patrimoine et/ou défiscaliser ses revenus.

Immobilier, placements financiers, produits bancaires… La décision d'investir relève parfois du casse-tête tant les possibilités qui s'offrent à vous sont nombreuses. D'autant que plusieurs paramètres entrent en compte. Est-ce le bon moment ? Quel montant investir sur telle ou telle option ? Le prochain gouvernement risque-t-il de tout bouleverser dans tel secteur ? Face à de telles incertitudes, l'investisseur doit surtout se poser une question : "Qu'est-ce que j'attends de mon placement ?" Selon la réponse – une forte rentabilité, une rentabilité peu élevée mais garantie, un moyen de défiscaliser mes revenus – le choix à opérer peut varier du tout au tout.

Prêter 1 000 euros à des entreprises via le crowdlending Voir le dossier Plusieurs plateformes existent. © Jakub Jirsak / 123rf.com

En effet, selon que vous aimez le risque ou préférez les placements sûrs, votre stratégie d'investissement diffère. Idem si vous disposez d'une forte somme d'argent à placer ou s'il ne s'agit que d'un petit budget. Inversement, il est possible de mixer entre placements risqués mais marginaux dans votre portefeuille et placements garantis, généralement moins rémunérateurs. Dans ce dossier, le JDN a sélectionné de façon non exhaustive onze placements intéressants selon le montant engagé, qu'il s'agisse de 1 000, 10 000 ou 100 000 euros. Pour chaque catégorie, plusieurs types d'investissements plus ou moins risqués sont présentés, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients.

Pour investir 1 000 euros :

Le crowdlending

Le PEA-PME

Les placements atypiques

L'or

Pour investir 10 000 euros :

L'achat d'actions en direct

L'acquisition d'obligations high yield

Les FCPI et FIP

Pour investir 100 000 euros :