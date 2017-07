Découvrez le palmarès des Trophées 2017 d'EuroCloud France

Ce 3 juillet ont été remis les Trophées d'EuroCloud France dans le cadre de la Cloud Week Paris. Un prix organisé pour la 11e année consécutive.

Les Trophées d'EuroCloud France sont venus récompenser cette année des acteurs du cloud dans quatre catégories : start-up, solution cloud, cas client, et service d'accompagnement et de conseil. Un trophée Coup de cœur a également été décerné par le jury. Organisé par l'association EuroCloud France dans le cadre de la Cloud Week, l'événement s'est tenu le 3 juillet à la Maison de la Chimie à Paris.

Cycloid : trophée de la meilleure start-up

Dans la catégorie start-up, Cycloid a été récompensé pour une application taillée pour gérer les déploiements continus sur le cloud d'Amazon (AWS). Lancée en 2015 par Benjamin Brial, ex-responsable commercial d'eNovance, Cycloid adosse son offre aux technologies de containerisation (Docker, Kubernetes, Ansible…). Dans les mois qui viennent, la société prévoit d'étendre son environnement avec pour objectif de prendre en charge également Microsoft Azure, Google Cloud Platform et OpenStack.

Toucan Toco : trophée de la meilleure solution cloud

Dans la catégorie solution cloud, le lauréat est Toucan Toco : un éditeur français d'outils de data visualisation en mode SaaS dessiné pour les opérationnels. Fondé en 2014, Toucan Toco met en avant la simplicité et l'efficacité de son offre. Ciblant les grands comptes, la solution (hébergée en France) est conçue pour répondre à différentes problématiques métier : finance, marketing, RH...

Moskitos/PSA : trophée du meilleur cas client

Moskitos remporte le trophée d'EuroCloud France dans la catégorie cas client. L'éditeur de Levallois-Perret est récompensé pour un projet mené pour le compte de Peugeot Après-Vente - PSA Retail. Cette entité de PSA s'est adossée à sa solution d'intégration par API (basée elle-même sur le cloud Azure de Microsoft) pour déployer une plateforme de marketing automation multicanal. Une application, intégrée au CRM, qui orchestre des parcours marketing sans couture, de la télévision au mobile en passant par les points de vente.

Beamap : trophée du meilleur service d'accompagnement et de conseil

Beamap (groupe Sopra-Steria) est un cabinet de 20 consultants centré exclusivement sur l'accompagnement vers le cloud, Il a réalisé depuis 2011 plus d'une centaine de missions pour près de 50 clients, principalement des grands comptes français.

Mapui, coup de cœur du jury

Enfin, Mapui a reçu le trophée coup de cœur du jury. Start-up française, Mapui articule son offre autour d'une plateforme pour améliorer la coordination entre les pharmacies des établissements de santé et hospitaliers. Objectif : réduire les pertes de médicaments et de dispositifs médicaux périmés, et proposer une solution aux ruptures d'approvisionnement. Une centaine d'hôpitaux ont pour l'heure souscrit au service, dont le CHU de Rennes.

