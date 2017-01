Windows 8 : quel antivirus choisir ?

Quelles sont, début 2017, les meilleures protections contre les virus et malwares proposées pour Windows 8 et Windows 8.1 ? Des experts ont noté l'efficacité des principales solutions.

[Mis à jour en janvier 2017] En guise de protection sur Windows 8.1, Microsoft pousse ses propres solutions, en préinstallant notamment son pare-feu et sa solution Windows Defender - qui a remplacé Microsoft Security Essentials. Reste qu'il est tout à fait possible, et même conseillé, d'installer un autre antivirus. Car les solutions de Microsoft ne suffisent pas, et se montrent même clairement insatisfaisantes aux yeux de spécialistes indépendants (voir ci-dessous). Les applications de sécurité du groupe de Redmond sont mieux que rien, certes, mais d'autres éditeurs spécialisés assurent une meilleure protection.

Les meilleurs antivirus pour Windows 8.1

Mais alors, quelle solution choisir ? AV-Test conduit de manière indépendante des tests sérieux et réputés sur de nombreux antivirus. Ces derniers sont examinés par le spécialiste selon trois critères : leur capacité à détecter les virus, spywares et autres malwares, évidemment, mais aussi leurs impacts sur les performances du PC, et leur inclinaison à donner de faux positifs.

Voici ci-dessous la synthèse des dernières évaluations d'AV-Test pour Windows 8.1. Concernant les produits adressés aux entreprises, les derniers tests ont été réalisés en octobre 2016, et publiés en décembre. Quant aux autres produits, qui peuvent être utilisés par des indépendants ou des TPE, ou dans le cadre du BYOD, leurs dernières évaluations ont été publiées par AV-Test mi-2016 suite à des tests réalisés en mai et juin 2016 (les tests précédents, parus début 2016, et portant sur d'autres solutions ou des versions moins récentes ont également fait l'objet d'un article toujours consultable sur le JDN).

Le classement ci-dessous inclut donc des solutions ciblant les terminaux d'entreprise (première partie du tableau) et des antivirus conçus pour les terminaux personnels sur lesquels des professionnels peuvent aussi travailler (offres indiquées comme étant à destination des "indépendants/PME/BYOD").

Classement des meilleurs antivirus pour Windows 8.1 début 2017 Éditeur : produit Protection Influence sur les performances de l'OS Qualité du diagnostic (faux positifs) Note finale OFFRES POUR TERMINAUX D'ENTREPRISE (testées fin 2016) Kaspersky : Small Office Security 5 6/6 6/6 6/6 18/18 Bitdefender : Endpoint Security 6.2 6/6 6/6 6/6 18/18 Kaspersky : Endpoint Security 10 6/6 5,5/6 6/6 17,5/18 AVG : Antivirus Business 2016 5,5/6 5,5/6 6/6 17/18 Symantec : Endpoint Protection 12.1 et 14.0 6/6 5,5/6 5,5/6 17/18 Trend Micro : Office Scan 11.0 6/6 5/6 6/6 17/18 Intel Security : McAfee Endpoint Security 10.1 5,5/6 5/6 6/6 16,5/18 G Data : AntiVirus Business 14.0 5,5/6 5/6 6/6 16,5/18 Sophos : Endpoint Security and Control 10.6 6/6 4,5/6 6/6 16,5/18 F-Secure : Client Security 12.10 6/6 5/6 5/6 16/18 Microsoft : System Center Endpoint Protection 4.9 3/6 5,5/6 5,5/6 14/18 OFFRES POUR INDÉPENDANTS/PME/BYOD… (testées mi-2016) Kaspersky : Internet Security 2016 6/6 6/6 6/6 18/18 AVG : Internet Security 2016 6/6 5,5/6 6/6 17,5/18 Norton : Security 2016 6/6 5,5/6 6/6 17,5/18 Trend Micro : Internet Security 2016 5,5/6 6/6 6/6 17,5/18 Bitdefender : Internet Security 2016 5,5/6 6/6 5,5/6 17/18 Avira : Antivirus Pro 2016 5,5/6 6/6 5,5/6 17/18 McAfee : Internet Security 2016 5/6 5,5/6 6/6 16,5/18 Avast : Free AntiVirus 2016 5,5/6 4,5/6 6/6 16/18 ESET : Smart Security 9.0 5/6 5/6 6/6 16/18 F-Secure : Safe 2016 6/6 6/6 4/6 16/18 G Data : InternetSecurity 2016 5,5/6 4,5/6 5,5/6 15,5/18 Microsoft : Windows Defender 4.8 4/6 5,5/6 5,5/6 15/18

Du côté des solutions pour l'entreprise, deux solution obtiennent la note parfaite : celle de Kaspersky (Small Office Security 5), et celle de Bitdefender (Endpoint Security 6.2). Un autre produit de Kaspersky s'en rapproche d'un demi-point : Endpoint Security 10. Ceux d'AVG (Antivirus Business 2016), de Symantec (Endpoint Protection 12.1 et 14.0) et de Trend Micro (Office Scan 11.0) ne sont pas loin non plus, avec une note de 17/18. Bref, les entreprises ont le choix.

C'est similaire pour les solutions destinées aux particuliers, et pouvant être utilisées par des indépendants ou des PME. Si une seule solution a été notée 18/18 (celle de Kaspersky, qui domine donc les deux classements), trois autres tutoient les sommets avec 17,5/18 : AVG Internet Security 2016, Norton Security 2016 et Trend Micro Internet Security 2016. L'antivirus de Bitdefender (Internet Security 2016) et celui d'Avira (Antivirus Pro 2016) ont aussi été particulièrement bien notés par les experts d'AV-Test, avec 17/18.

Précisions méthodologiques

La protection contre les infections de logiciels malveillants (tels que les virus, spywares, vers informatiques ou trojans) a été testée avec des attaques réelles, et parfois très récentes, qui venaient d'être découvertes dans des pages web et e-mails malveillants. Le test a aussi porté sur l'identification de milliers de malwares moins rares, voire "très répandus" au moment des tests.

AV-Test a aussi mesuré l'influence moyenne du produit de sécurité sur la vitesse et les performances de l'ordinateur pendant une utilisation quotidienne. Plusieurs scénarios ont été analysés, chronomètre à la main : visite de sites Internet, téléchargement de logiciels, installation et utilisation de logiciels, et copie de données.

Côté faux positifs, AV-Test a mesuré les blocages ou avertissements erronés. Un vaste échantillon de codes a permis de savoir si les logiciels normaux n'étaient pas considérés comme malveillants, et étaient pleinement fonctionnels.

AV-test propose sur son site les résultats exhaustifs de son étude en français, et détaille les notes pour chaque antivirus pour Windows 8.

