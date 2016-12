Baromètre 2016 des outils de tag management

Parmi les 200 sites à plus fort trafic en France, 38% ont désormais recours à un outil de tag management. Dixit l'indice de Converteo.

Le cabinet de conseil expert en e-business Converteo a transmis en avant-première au JDN les résultats de son baromètre annuel sur l'utilisation des outils de tag management en France. Il se base sur une analyse des 200 sites web les plus visités en France selon le classement d'Alexa. Dans le cadre de cette étude, Converteo a notamment observé les types de tags implémentés sur les pages web de ces sites afin d'en déduire les solutions utilisées.

Le taux de pénétration de Google Tag Manager stable

Au sein du top 200 Alexa en France, 38% des sites ont désormais recours à un outil de tag management d'après Converteo. Ce qui représente une hausse de 3 points en un an. Dans le détail, le taux de pénétration des principales solutions est stable comparé au relevé réalisé fin 2015 par le spécialiste. Toujours en première position, la part de marché de Google Tag Manager (à hauteur de 20%) est inchangée. La technologie de Google est toujours suivie par TagCommander (en baisse de 1 point sur un an, à 11%) et Adobe DTM (+1 point, à 5%).

Les "autres TMS" sont surreprésentés dans le Top 50 comparé au top 200 (cf.graphique de gauche). Cette surreprésentation s'explique par la présence d'Ensighten et Tealium sur deux sites du Top 50. © Converteo

Les sites média et e-commerce friands d'outils de tag management

Parmi les sites du top 200 Alexa ayant recours à des outils de tag management, les sites média et e-commerce sont de loin les plus nombreux. Les premiers représentent 38% des sites du panel qui déploient ce type de solution, et les seconds 30%.

Alors que les sites média préfèrent, comme en 2015, Google Tag Management (ils sont 28% à l'avoir implémenté), les sites d'e-commerce privilégient, eux, Adobe DTM. C'est une nouveauté. Les sites marchands du panel de Converteo étaient 12% à recourir à l'offre d'Adobe en 2015. Ils sont désormais 32% dans ce cas. Une progression qui se fait au détriment de TagCommander dont le taux de pénétration baisse dans le même temps de 7 points, à 21%. Globalement, le recours aux outils de tag management progresse sensiblement chez les marchands (voir le graphique ci-dessous).

Cliquez sur le graphique pour l'agrandir