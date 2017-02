Office 365 a été déployé par 37% des moyennes et grandes entreprises françaises

L'indicateur est tiré du dernier Baromètre de la transformation numérique JDN / Club Décision DSI / IT Research. Pour l'occasion, plus de 500 décideurs IT français ont été interrogés.

Le taux de pénétration d'Office 365 au sein du CAC40 se hisse à 80%. Le chiffre avait été révélé par Microsoft France en septembre dernier. Mais quid du niveau d'adoption de la suite bureautique en mode cloud au sein des entreprises françaises, en incluant les sociétés de taille intermédiaire ? C'est notamment ce que nous avons cherché à savoir lors de la dernière édition du baromètre JDN / Club Décision DSI / IT Research.

500 DSI (issus d'entreprises de taille moyenne et grande basées en France), tous membres du Club Décision DSI, ont été interrogés pour l'occasion. Parmi ces décideurs informatiques, 37% affirment que leur entreprise a déjà basculé vers Office 365. Un an auparavant, les répondants de notre baromètre avaient été 21% à répondre positivement à cette question. Le taux de pénétration de l'offre de Microsoft augmente donc sensiblement en France.

Parmi les décideurs consultés n'ayant pas encore passé le pas, un quart indique avoir prévu de migrer vers Office 365. Reste 39% des DSI qui ne souhaitent pas s'engager dans un tel projet. Pourquoi ? Très probablement parce que leur entreprise a fait le choix d'une autre solution de productivité (G Suite par exemple) ou parce qu'elles préfèrent conserver la déclinaison d'Office en boîte, en mode purement on-premise.

Indicateur tiré du dernier Baromètre de la transformation numérique JDN / Club Décision DSI / IT Research. © JDN

Méthodologie : la dernière édition du Baromètre de la transformation numérique JDN / Club Décision DSI / IT Research a été réalisée sur la base d'une enquête effectuée auprès de 523 membres du Club Décision DSI entre le 2 et le 17 février 2017. Le questionnaire a été distribué au sein du Club Décision DSI, au cours des rencontres du club mais également par le biais de son réseau social (Help DSI). Fondé en 2007, le Club Décision DSI compte 1200 membres. Leur profil ? Il s'agit de DSI, mais aussi de DOSI, directeurs informatiques... Ils travaillent pour des organisations, basées en France, d'au moins 300 salariés et pouvant atteindre des effectifs de plus de 5000 personnes.

