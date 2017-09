Classement webperf en juillet 2017 : Meteo France remporte la mise sur desktop

Parmi les 80 sites les plus visités en France, dont 40 e-commerçants et 25 médias, lesquels ont été les meilleurs en termes de rapidité d'affichage en juillet ? Réponse avec notre partenaire Fasterize.

Parmi les sites les plus visités en France, lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf", diminutif de webparformance ?

Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, 80 sites parmi les plus visités ont été mesurés, à la fois sur desktop ainsi que sur mobile, par notre partenaire Fasterize. Trois pages distinctes sur chaque site sont mesurées plusieurs fois par jour, et les indicateurs ci-dessous sont des moyennes (la méthodologie détaillées peut être consultée sur une autre page). C'est le Speed Index qui classe les sites. Pour rappel, cet indicateur est décisif car il mesure la progression et la bonne dynamique du chargement au-dessus de la ligne de flottaison (une définition plus complète, clairement illustrée, et avec la formule exacte utilisée pour calculer ce Speed Index figure sur le blog de Fasterize, qui réalise les mesures pour le JDN).

Les 80 acteurs suivis sont regroupés au sein d'un même classement général. Ensuite, deux secteurs bénéficient de leur propre classement : celui des commerçants et celui des médias, qui pourront ainsi mieux se comparer entre eux. La même logique s'applique sur desktop et sur mobile, ce qui fait six classements en tout. Le sommaire ci-dessus permet de rapidement accéder au classement de votre choix.

Classement de la webperf sur desktop des sites les plus visités (juillet 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 (0) Meteo France 1 431 2 155 73 1 018 724 2 (0) Ouest France 1 482 3 685 60 1 397 725 3 (1) Wikipedia 1 655 2 624 46 541 319 4 (-1) Google 1 739 2 812 30 723 644 5 (0) Bing 1 770 900 45 743 640 11 France info 2 146 7 761 101 2 174 956 7 (-1) Reverso 2 147 4 528 58 563 881 8 (-1) Twitter.com 2 149 3 803 42 1 309 974 9 (0) Jeux video 2 260 4 220 191 2 337 639 10 (-2) L'internaute 2 357 9 764 180 2 614 126 11 (-2) Le Journal des Femmes 2 657 8 644 259 2 750 912 12 (0) LePoint 2 746 9 553 170 2 389 359 13 (1) CommentCaMarche 2 996 8 732 179 1 848 812 14 (1) Le Bon Coin 3 095 28 381 143 1 442 381 15 (-2) Femme actuelle 3 123 7 344 215 3 564 387 16 (0) TripAdvisor 3 141 3 282 71 1 360 832 17 (2) Le Figaro 3 191 8 404 272 3 394 561 18 (19) L Equipe 3 224 13 892 379 5 750 959 19 (-9) France Télévisions Info 3 293 8 412 112 3 034 109 20 (4) Youtube 3 508 3 073 75 2 154 518 21 (8) Huffington Post 3 524 13 473 312 4 726 736 22 (4) MYTF1 3 619 8 776 170 2 222 583 23 (-3) L Express.fr 3 632 13 034 452 3 922 323 24 (-1) Doctissimo 3 701 12 516 259 3 871 661 25 (-8) PagesJaunes 3 828 6 858 57 979 739 26 (10) Le Monde 3 892 10 844 362 3 260 900 27 (-2) Mappy 3 939 13 023 107 2 428 827 28 (2) CANAL + 4 010 10 380 219 2 058 864 29 (5) AlloCiné 4 126 5 130 210 2 252 073 30 (-9) Télé Loisirs 4 431 12 270 237 4 362 211 31 (-4) Liberation 4 706 15 176 361 4 476 238 33 LCI 4 770 12 557 251 7 747 620 33 (-11) 20minutes.fr 4 802 13 432 288 2 614 227 34 (-3) Dailymotion 5 105 8 421 240 9 294 798 35 (-7) 01net 5 216 14 918 589 4 197 202 36 (2) Au féminin 5 409 4 603 451 3 189 511 37 (2) Le Nouvel Observateur 5 645 12 391 331 4 246 238 38 (-3) Marmiton 6 047 7 124 320 3 847 195 39 (-7) BFM TV 7 049 21 734 506 4 314 775 40 (0) Le Parisien 9 551 13 085 361 5 588 646 Moyenne 3 678 9 293 220 3 017 971

Classement desktop e-commerce

Classement de la webperf sur desktop des e-commerçants les plus visités (juillet 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 (0) grosbill.com 1 662 1 892 32 813 089 2 (1) laredoute.fr 2 072 3 182 53 725 684 3 (4) leroymerlin.fr 2 121 4 684 61 1 066 066 4 (0) oscaro.com 2 376 4 990 131 1 507 026 5 (1) ldlc.com 2 410 5 592 209 1 937 810 6 (-4) bricodepot.fr 2 502 5 709 69 1 162 260 7 (8) alinea.fr 2 521 4 997 199 1 553 185 8 (0) oxybul.com 2 554 6 573 157 1 411 259 9 (0) kiabi.com 2 592 8 166 209 1 739 411 10 (-5) nocibe.fr 2 611 6 121 120 1 755 049 11 (8) amazon.fr 2 659 4 017 154 4 491 224 12 (1) auchan.fr 2 773 4 231 65 1 073 428 13 (1) cdiscount.com 2 797 3 705 90 1 262 105 14 (-2) fnac.com 2 969 4 661 149 1 889 692 15 (-4) blancheporte.fr 3 016 7 197 215 2 588 575 16 (0) toysrus.fr 3 081 6 952 165 1 664 782 17 (0) 3suisses.fr 3 093 5 045 104 1 556 050 18 (0) castorama.fr 3 124 5 662 151 2 054 023 19 (3) decathlon.fr 3 168 4 753 104 1 816 988 20 (-10) sarenza.com 3 179 4 725 130 1 026 452 21 (-1) ikea.com 3 242 6 772 131 2 449 156 22 (-1) groupon.fr 3 595 3 829 89 1 460 090 23 (5) lidl.fr 3 865 5 649 113 4 100 984 24 (12) boulanger.fr 3 905 7 287 140 1 848 103 25 (4) darty.com 4 036 6 968 213 2 513 801 26 (-2) ebay.fr 4 054 5 117 259 2 774 637 27 (-2) booking.com 4 190 4 969 99 1 827 369 28 (-1) carrefour.fr 4 252 7 926 237 1 589 083 29 (6) yves-rocher.fr 4 314 9 160 259 3 955 278 30 (3) priceminister.com 4 345 5 836 289 2 769 886 31 (3) voyages-sncf.com 4 376 7 703 115 3 109 490 32 (0) sephora.fr 4 639 8 124 234 2 006 329 33 (5) conforama.fr 4 646 8 544 293 2 208 167 34 (-8) but.fr 4 677 9 411 300 2 778 966 35 (2) e-leclerc.com 4 849 6 159 221 3 609 762 36 (-6) zalando.fr 4 940 13 218 173 3 386 984 37 (3) rueducommerce.fr 5 077 12 377 318 2 847 932 38 (-15) maisonsdumonde.com 5 320 4 837 220 3 182 055 39 (-8) lagranderecre.fr 5 487 7 128 118 2 036 911 40 (-1) galerieslafayette.com 5 883 8 442 87 2 368 537 Moyenne 3 574 6 308 162 2 147 942

Classement desktop médias

Classement de la webperf sur desktop des sites média les plus visités (juillet 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 Ouest France 1 482 3 685 60 1 397 725 2 France info 2 146 7 761 101 2 174 956 3 Jeux video 2 260 4 220 191 2 337 639 4 L'internaute 2 357 9 764 180 2 614 126 5 Le Journal des Femmes 2 657 8 644 259 2 750 912 6 LePoint 2 746 9 553 170 2 389 359 7 CommentCaMarche 2 996 8 732 179 1 848 812 8 Femme actuelle 3 123 7 344 215 3 564 387 9 Le Figaro 3 191 8 404 272 3 394 561 10 L Equipe 3 224 13 892 379 5 750 959 11 France Télévisions Info 3 293 8 412 112 3 034 109 12 Huffington Post 3 524 13 473 312 4 726 736 13 MYTF1 3 619 8 776 170 2 222 583 14 L Express.fr 3 632 13 034 452 3 922 323 15 Doctissimo 3 701 12 516 259 3 871 661 16 Le Monde 3 892 10 844 362 3 260 900 17 CANAL + 4 010 10 380 219 2 058 864 18 AlloCiné 4 126 5 130 210 2 252 073 19 Télé Loisirs 4 431 12 270 237 4 362 211 20 Liberation 4 706 15 176 361 4 476 238 21 LCI 4 770 12 557 251 7 747 620 22 20minutes.fr 4 802 13 432 288 2 614 227 23 01net 5 216 14 918 589 4 197 202 24 Au féminin 5 409 4 603 451 3 189 511 25 Le Nouvel Observateur 5 645 12 391 331 4 246 238

Classement mobile

Classement de la webperf sur mobile des sites les plus visités (juillet 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 (1) France Télévisions Info 2 182 6 663 44 705 212 2 (-1) Le Monde 2 270 9 390 88 1 152 606 3 (0) Wikipedia 2 669 4 183 12 294 441 4 (4) Bing 3 095 2 460 19 126 037 5 (1) Ouest France 3 861 7 642 32 799 479 6 (-2) Google 3 995 5 744 29 583 492 7 (0) L Express.fr 3 995 42 374 447 3 174 161 8 (-2) Jeux video 4 081 12 765 126 1 210 269 9 (3) Facebook 4 255 5 956 26 379 580 10 (12) Liberation 4 742 30 854 194 1 758 056 11 (-2) Le Journal des Femmes 4 786 17 266 235 2 045 093 12 (17) Femme actuelle 4 910 18 228 234 2 452 285 13 (-8) Meteo France 5 162 6 799 77 1 192 967 14 (-4) L'internaute 5 358 17 166 153 2 378 339 15 (1) Reverso 5 360 10 827 45 579 580 16 (2) CommentCaMarche 5 372 15 801 135 1 456 877 17 (6) Le Figaro 5 439 19 169 222 4 678 550 18 (13) 20minutes.fr 5 442 20 628 212 2 240 071 19 (2) TripAdvisor 5 760 11 363 62 1 326 654 20 (-1) Huffington Post 5 830 23 780 197 2 373 263 21 (-6) Le Nouvel Observateur 5 923 19 335 137 1 282 722 22 (-8) France TV 6 311 16 106 89 1 412 057 23 (-3) Youtube 6 462 6 243 31 1 186 565 24 (0) Twitter.com 6 681 7 329 29 692 479 25 (1) Dailymotion 6 710 14 974 100 1 927 247 26 (-15) Marmiton 6 940 16 107 190 2 279 335 27 (-10) LePoint 6 949 16 148 146 2 180 331 28 (2) Le Bon Coin 7 521 18 891 104 914 698 29 (-1) PagesJaunes 7 823 9 384 39 649 768 30 (-5) AlloCiné 8 236 8 727 194 2 043 280 31 (4) Doctissimo 9 166 21 709 203 3 713 028 32 (1) Mappy 9 656 12 806 51 1 634 642 33 (-6) Au féminin 9 788 15 000 320 2 772 841 34 (0) CANAL + 9 850 19 273 165 2 881 605 35 (1) BFM TV 10 477 43 640 316 3 418 371 36 (1) MYTF1 11 858 23 194 159 2 312 764 37 (-24) L Equipe 12 930 40 851 223 2 873 579 38 (-6) Télé Loisirs 13 430 18 608 195 3 702 893 39 (0) 01net 15 383 41 746 317 2 779 611 40 (-2) LCI 17 598 30 039 191 7 382 149 41 (-1) Le Parisien 21 333 42 924 402 6 625 132 Moyenne 7 307 17 856 151 2 087 125

Classement mobile e-commerce

Classement de la webperf sur mobile des e-commerçants les plus visités (juillet 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 (0) grosbill.com 3 424 4 927 20 385 583 2 (2) amazon.fr 3 861 7 780 111 1 244 752 3 (-1) ebay.fr 4 079 5 850 48 759 377 4 (1) auchan.fr 4 295 12 684 111 1 645 584 5 (3) laredoute.fr 4 426 8 130 41 541 714 6 (1) oscaro.com 4 451 12 033 127 1 296 045 7 (3) leroymerlin.fr 4 510 10 096 26 526 387 8 (-2) oxybul.com 4 614 12 064 154 1 278 643 9 (-6) ikea.com 4 809 11 957 52 1 429 689 10 (22) sephora.fr 4 813 5 123 13 747 940 11 (-2) sarenza.com 5 002 10 366 120 982 558 12 (-1) nocibe.fr 5 146 10 105 61 841 399 13 (4) alinea.fr 5 319 13 108 186 1 236 287 14 (7) bricodepot.fr 5 601 10 150 72 1 105 960 15 (-2) booking.com 5 644 11 835 46 980 636 16 (3) rueducommerce.fr 5 779 12 747 93 1 296 552 17 (-3) kiabi.com 5 933 14 887 130 1 090 191 18 (6) boulanger.fr 6 168 12 219 103 1 154 655 19 (-3) toysrus.fr 6 183 12 181 79 1 369 565 20 (2) zalando.fr 6 584 15 445 133 2 197 697 21 (-9) groupon.fr 6 592 7 255 67 1 006 420 22 (-7) 3suisses.fr 6 688 13 892 118 1 696 169 23 (0) blancheporte.fr 6 962 17 381 206 2 482 561 24 (4) yves-rocher.fr 6 974 13 316 171 1 975 517 25 (2) cdiscount.com 7 119 11 069 60 1 073 761 26 (3) ldlc.com 7 119 11 063 195 1 473 932 27 (-2) darty.com 7 142 13 351 198 923 853 28 (-8) maisonsdumonde.com 7 293 8 026 143 2 040 000 29 (1) decathlon.fr 7 327 15 543 98 1 752 705 30 (-4) priceminister.com 7 391 8 152 123 874 140 31 (2) voyages-sncf.com 8 708 18 065 119 3 054 461 32 (2) but.fr 8 772 16 802 131 1 344 148 33 (-15) fnac.com 9 070 13 980 116 1 952 159 34 (-3) galerieslafayette.com 9 148 13 408 65 1 619 559 35 (0) carrefour.fr 9 338 14 657 203 1 586 855 36 (0) castorama.fr 9 349 23 350 282 2 391 440 37 (1) e-leclerc.com 9 544 15 472 184 3 347 700 38 (-1) lagranderecre.fr 9 869 15 447 122 2 104 358 39 (0) lidl.fr 10 145 16 608 101 3 497 230 40 (0) conforama.fr 11 528 24 044 207 1 051 018 Moyenne 6 668 12 614 116 1 483 980

Classement mobile médias

Classement de la webperf sur mobile des sites média les plus visités (juillet 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 France Télévisions Info 2 182 6 663 44 705 212 2 Le Monde 2 270 9 390 88 1 152 606 3 Ouest France 3 861 7 642 32 799 479 4 L Express.fr 3 995 42 374 447 3 174 161 5 Jeux video 4 081 12 765 126 1 210 269 6 Liberation 4 742 30 854 194 1 758 056 7 Le Journal des Femmes 4 786 17 266 235 2 045 093 8 Femme actuelle 4 910 18 228 234 2 452 285 9 L'internaute 5 358 17 166 153 2 378 339 10 CommentCaMarche 5 372 15 801 135 1 456 877 11 Le Figaro 5 439 19 169 222 4 678 550 12 20minutes.fr 5 442 20 628 212 2 240 071 13 Huffington Post 5 830 23 780 197 2 373 263 14 Le Nouvel Observateur 5 923 19 335 137 1 282 722 15 France TV 6 311 16 106 89 1 412 057 16 Marmiton 6 940 16 107 190 2 279 335 17 LePoint 6 949 16 148 146 2 180 331 18 AlloCiné 8 236 8 727 194 2 043 280 19 Doctissimo 9 166 21 709 203 3 713 028 20 Au féminin 9 788 15 000 320 2 772 841 21 CANAL + 9 850 19 273 165 2 881 605 22 BFM TV 10 477 43 640 316 3 418 371 23 MYTF1 11 858 23 194 159 2 312 764 24 L Equipe 12 930 40 851 223 2 873 579 25 Télé Loisirs 13 430 18 608 195 3 702 893

