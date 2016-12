La surveillance réseau au-delà de son rôle traditionnel

Les trois fonctions principales d’un logiciel de surveillance sont la collecte, l’analyse et la publication de données. Lorsqu’ils sont réunis, ces outils constituent en théorie tout ce qu’il vous faut pour mettre sur pied une interface de centralisation des informations et de leur traitement.

Une solution de surveillance réseau peut devenir un atout de poids, capable de surveiller et de traiter toutes sortes de processus – qu’il s’agisse de gérer le système d’émission de tickets d’assistance de l’entreprise ou de fournir une vue d’ensemble sur toutes sortes d’informations, comme la disponibilité des salles de réunion. Dans cet article, vous découvrirez comment la surveillance réseau peut apporter une véritable valeur ajoutée à votre entreprise, au-delà de son rôle traditionnel.

Les solutions classiques de supervision réseau servent avant tout à superviser la disponibilité et les performances d’un réseau. Pour ce faire, le logiciel s’acquitte de tâches basiques, mais non moins importantes, comme superviser le trafic sur les commutateurs et routeurs, contrôler les applications pour mesurer leurs performances, ou encore garder à l’œil les serveurs internet afin de veiller à ce qu’ils n’accaparent pas les ressources du réseau. Cela étant, il est une chose qui échappe souvent aux entreprises qui utilisent ces logiciels. En effet, pour peu qu’il réunisse certains critères – à commencer par une API puissante, des modèles de scripts, des dashboards intuitifs et personnalisables et une capacité à réunir plusieurs aspects au sein d’un seul et même processus – un outil de surveillance réseau peut avoir un impact décisif sur un large éventail de processus de travail, au-delà du service informatique.

Dès lors que le fonctionnement d’un processus implique l’utilisation de données, la surveillance réseau peut lui permettre de gagner en efficacité. À titre d’exemple, imaginez que vous avez la possibilité d’optimiser votre service client. Pour les entreprises qui ont recours à un système de tickets d’assistance, un outil de surveillance peut s’avérer indispensable. Le logiciel est capable de lire les numéros des tickets et de les intégrer au sein d’un dashboard, de sorte qu’ils soient examinés et affectés aux bons responsables. Différents codes couleur peuvent être mis en place pour distinguer facilement les problèmes résolus de ceux en instance et mettre en évidence ceux qui nécessitent une intervention urgente. L’automatisation de ce processus présente une multitude d’avantages. Les acteurs concernés restent informés en tout temps du statut de chaque demande, le service client est plus à même de gérer sa charge de travail, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité des réponses apportées aux clients.

Le service marketing a, lui aussi, tout à gagner à se doter d’une solution de surveillance efficace. Les outils de métrique jouent désormais un rôle clé dans leur métier, en ce qu’ils aident les professionnels à mesurer l’efficacité de leur activité au sens large, qu’il s’agisse du nombre de visites d’un site web, du volume de clics que leur apporte Google Adwords, ou encore du nombre de téléchargements de leurs produits. Une solution de surveillance réseau peut importer ces données et générer automatiquement des graphiques qui aideront l’équipe marketing à dégager des tendances sur plusieurs semaines ou mois et à analyser les résultats obtenus à l’aune d’indicateurs clés. Elle peut également calculer une moyenne fondée sur l’historique des données collectées sur une période étendue et détecter de façon automatique la moindre anomalie. Si un écart est constaté, le capteur correspondant affiche un avertissement et envoie une alerte à l’équipe. Celle-ci peut alors examiner la cause du changement et adapter sa tactique en conséquence.

La surveillance des systèmes informatiques peut aussi faciliter grandement la communication entre salariés. Par exemple, si des employés ont besoin d’une salle pour se réunir, un script peut consulter le statut des réservations d’espaces de conférence à partir de Microsoft Outlook et le présenter sur une interface commune. D’un coup d’œil, les intéressés peuvent alors visualiser l’information quand ils se rendent à leur réunion, soit pour vérifier le nom de la salle où elle se tient, soit pour voir si un autre espace est disponible au pied levé.

Grâce à la surveillance réseau, il devient également plus simple de planifier ses déplacements. En utilisant un script HTML personnalisé, il est possible de centraliser au sein d’une plateforme l’état actuel de la circulation, de manière à ce que les employés disposent de toutes les informations requises pour planifier l’itinéraire le plus rapide pour se rendre à une réunion, ou rentrer chez eux.

À l’évidence, le potentiel de la surveillance réseau dépasse très largement le champ d’application qu’on lui attribue d’ordinaire. Après tout, sachant que les trois fonctions de base d’un logiciel de surveillance sont la collecte de données, leur analyse puis leur publication aux responsables concernés, il est à bien des égards taillé pour de nombreux usages, a fortiori à une époque où le fonctionnement du lieu de travail s’appuie de plus en plus sur les données. Qu’il s’agisse d’améliorer les processus d’assistance client d’une entreprise, d’analyser des indicateurs marketing ou de simplifier la vie du personnel au bureau comme en dehors, la surveillance réseau peut avoir un impact positif sur tous les aspects de l’activité des entreprises, au-delà du seul service informatique. À dire vrai, tout processus impliquant l’utilisation de données peut en bénéficier. Il ne reste plus qu’à imaginer comment.