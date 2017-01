Quatre challenges pour 2017 en matière d’Intelligence Artificielle

Nous avons assisté au passage des applications de bureau aux applications web, des applications web aux applications mobiles et nous assistons maintenant la montée de l'IA, des bots et des assistants digitaux… Il s’agit du prochain changement technologique majeur.

L'interconnexion accrue des personnes conduit à l'estompement des frontières entre monde réel et monde numérique. Plusieurs thèmes méritent toute notre attention en 2017.

Challenge 1 : Faire évoluer la technologie pour favoriser la communication homme-machine

Au quotidien, les collaborateurs souhaitent de plus en plus simplifier les interactions avec les systèmes d'information de leurs entreprises. La technologie évolue pour favoriser la communication homme-machine au travers du langage courant, en s’affranchissant de formulaires préformatés, écrans imposés ou autres interfaces utilisateur désuètes. Une étude récente de Markets and Markets évalue ce marché de l'intelligence artificielle à 5,05 milliards de dollars d'ici à 2020 porté par une très forte croissance de plus de 62% par an.

Challenge 2 : Mêler du mieux possible sphère privée et sphère professionnelle

Selon Workfront Survey 2015, 52% d'entre nous se connectent à des applications professionnelles en dehors des heures de bureau. Ce chiffre démontre la porosité de la frontière vie privée/vie professionnelle.

Alors que la différence entre nos identités publiques et privées s’efface, nous attendons des solutions technologiques d’entreprise qu’elles soient aussi simples et rapides que les applications adoptées à titre personnel.

Challenge 3 : Automatiser les tâches manuelles traditionnelles et chronophages

Nous entrons aujourd'hui dans une ère où la volatilité est omniprésente.

Le World Economic Forum la qualifie de quatrième révolution industrielle.

L'intelligence artificielle et les assistants numériques vont permettre l'automatisation et la rationalisation des tâches et donc d'accroître l'efficacité et la productivité. Le personnel qualifié ainsi libéré de tâches chronophages pourra se consacrer à son cœur de métier, améliorant ainsi la performance de l’entreprise ou encore le service rendu aux clients finaux.

D’après les analyses du cabinet Gartner, les investissements IT mondiaux repartent à la hausse pour atteindre 3 500 milliards de dollars en 2017, largement soutenus par l’innovation et notamment les investissements dédiés à l’intelligence artificielle.

Challenge 4 : Prendre en compte la montée de la silent conversation

Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes ont au moins une application de messagerie téléchargée et nous sommes de plus en plus habitués à utiliser plusieurs applications de messagerie, de Slack ou Skype for Business dans le milieu professionnel à Facebook Messenger ou encore WhatsApp à titre privé.

Processflows.com a déclaré que 32% des interviewés préféreraient le texte au téléphone et itproportal.com prédit que d'ici 2020, 40% interagiront principalement avec des logiciels grâce à des technologies people-literate (chat/voix). Lors d’une déclaration à F8, Mark Zuckerberg a précisé : « Nous pensons que vous devriez être en mesure d’écrire à une entreprise de la même manière qu’à un ami ». De même, Chris Messina de Uber a récemment déclaré que « d’ici la fin de cette année, nous trouverons tout à fait normal de parler à des marques et des entreprises via des applications de messagerie ».

Des tendances qui dirigent la nouvelle ère de l'IA, des assistants digitaux et des chatbots.