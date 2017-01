Comment la Robotic Desktop Automation a facilité ma conduite du changement et mon excellence opérationnelle ?

Aujourd’hui, vous réalisez des tâches sans valeur ajoutée et répétitives, comme la saisie d’une donnée ou la recopie d’informations dans un autre système ou plusieurs applications... Demain, une donnée sera saisie et vous aurez un flux qui déversera automatiquement l’information dans toutes les applications concernées.



Et ce ne sont que deux exemples parmi tellement d'autres possibilités !

En synthèse, la RDA (Robotic Desktop Automation) ou RPA (Robotic Process Automation) exécute à la place des utilisateurs toutes les actions répétitives en respectant le contexte : Clics,

Copier-coller,

Collecte de données,

Calculs, exécution de règles de gestion,

Saisie de données,

Navigation entre plusieurs applications,

Ouverture / fermeture d’écrans,

... Tout en laissant l’utilisateur maître du processus !

Tout en laissant l’utilisateur maître du processus !

J'ai eu la chance de découvrir ce type de solutions en 2014 suite à la mise en place d'un déploiement SI international complexe, rajoutant des manipulations chronophages et non désirées pour les utilisateurs métier.



L'ajout de cette solution a été un vrai confort pour les utilisateurs en automatisant leurs saisies, supprimant tout risque d'erreurs, remettant leur attention au service du client.

Cela a également facilité la conduite du changement au sein de l'équipe projet pour le déploiement.





Je me rends compte que ce type de solutions sont peu ou mal connues... Et pourtant les avantages sont nombreux ! Cela est simple à utiliser, l'approche projet est souvent faite en mode Agile, le "time to market" est facilité, les gains sont visibles rapidement, l'appropriation et la conduite du changement est immédiate... Bref, les remontées métiers ont toujours été très positives.





De plus, ces solutions sont aussi de vrais leviers d'Excellence Opérationnelle dans leur "chasse" aux irritants / gaspillages, recherche de bonnes pratiques et optimisation de processus.

Le seul point d'attention que je vois aujourd'hui est sur les aspects maintenance. Si vos applications existantes évoluent, le robot qui va automatiser vos processus sur cette base sera lui aussi susceptible d'évoluer. Dans mon cas, les coûts projet ont toujours été amortis et le ROI atteint. Il faut également se poser les bonnes questions sur l'automatisation de ses modes opératoires (règle des "5 Pourquoi") et ne pas confondre l'automatisation des processus avec l'ajout de "rustines".





Et vous, avez-vous ce type de technologies incontournables dans vos plans de transformation ?