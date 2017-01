Le SDN : source d'efficacité, d'agilité et de réduction des coûts (1/2)

Selon un article de GigaOM Research, seulement 15% des entreprises ont déployé un SDN, ou sont en phase pilote. Pourtant, un SDN est vecteur d'efficacité, de flexibilité et de réduction des coûts.

Près de trois DSI sur cinq auxquels nous nous adressons nous disent qu’ils ont l’impression que les fournisseurs de technologies ne leur proposent des solutions de réseau SDN (Software Defined Networks) que pour leur vendre du matériel, alors qu’ils n’ont pas besoin d’équipement matériel supplémentaire.

Or une solution SDN n’a rien d’un package tout fait. Elle a vocation à soutenir la performance et l’efficacité au niveau de la couche logicielle. Les DSI doivent absolument comprendre comment s’approprier la technologie SDN pour gagner en performance et réinventer leurs processus métier pour mieux asseoir la position de l’entreprise.

Si la promesse de réduction de coûts est généralement l’argument le plus convaincant en faveur de l’adoption d’une technologie, dans le cas des réseaux SDN, il faut également s’attendre à des changements à l’échelle de l’entreprise. Les démonstrations de concept réussies passent fréquemment en production plus rapidement que prévu. Une agilité accrue des réseaux et des coûts revus à la baisse permettent à un DSI de présenter une offre de services différente, pensée pour réduire les délais de commercialisation et les coûts d’opportunité. Le DSI bénéficiera d’une plus grande agilité interne propice à la liberté d’entreprendre, qui encouragera une spirale d’innovation.

L’approche SDN appliquée à l’optimisation du cloud et de la virtualisation

Sans réseau : pas de cloud et pas d’accès aux applications. Alors comment l’adoption du cloud a-t-elle pu se réaliser avant de pouvoir bénéficier des apports de la technologie SDN ?

Les réseaux qu’utilisent la plupart des entreprises sont encore bâtis sur le modèle des années 90. Mais dans quelle mesure la technologie a-t-elle changé ? La loi de Moore a été appliquée aux réseaux en passant de 10 Mbit/s à 10 Gbit/s et au-delà, mais nous commençons seulement à voir des changements au niveau de l’architecture réseau. Nous assistons à l’effacement du modèle périmétrique avec davantage d’applications hébergées dans le cloud, et à présent que les environnementsd’hébergement des applications se situent en dehors du réseau interne traditionnel, il faut un modèle différent et optimisé.

Imaginez une application capable de détecter la demande et de répartir les instances de calcul et les charges de réseau entre différentes fermes de serveurs en fonction de la localisation de l’utilisateur. C’est là qu’intervient la technologie SDN qui découple fonctions et matériels de réseau. Au lieu de mobiliser des équipements ou des équipes pour piloter les ajustements à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins à pourvoir, la technologie SDN permet à la DSI de décider et d’opérer efficacement via des commandes logicielles. La technologie SDN est donc un facilitateur qui permet aux entreprises d’obtenir plus d’efficacité et d’agilité de leurs environnements réseau et de virtualisation. C’est aussi un vecteur d’amélioration des conditions d’administration, de visibilité accrue et d’automatisation. C’en est enfin fini du provisioning excessif !

Une même application peut ainsi décider de changer de chemin réseau sur la base de projections de recettes ou en fonction de la sensibilité des données.

Par exemple, une entreprise pourrait vouloir étendre à l’international une application d’e-commerce limitée aux consommateurs américains. Mais en vertu des lois sur la confidentialité des données, les données doivent impérativement être stockées localement. Plutôt que de se lancer dans des projets longs de mise en place d’infrastructure et de déploiement de réseaux, l’application pourra déplacer les instances pour les confier à un fournisseur cloud présent sur le territoire, en maintenant la technologie VPN au siège de l’entreprise, avec des pratiques de détection et de chiffrement des données personnelles pour se conformer aux règles de respect de la vie privée. Avec l’approche SDN et des solutions d’automatisation, cela ne prendra que quelques minutes ou secondes.

Dans le second volet de cette série, nous verrons comment la technologie SDN joue un rôle important dans la sécurité du réseau et nous aborderons les conditions de mise en œuvre de la technologie.