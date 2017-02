Un environnement "SAD" pour des collaborateurs heureux !

Un collaborateur heureux étant un collaborateur plus productif, il faut impérativement lui offrir un environnement "SAD" : Sécurisé, Automatisé et Digital.

Sécurisé

Avec la multiplication des piratages, hameçonnages, attaques par DDoS (déni de service) et par ransomware, la sécurité de l’environnement IT est plus importante que jamais. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour le sécuriser ne suffit plus, tout simplement.

Il faut un ensemble d'outils et de processus multiniveaux, proactifs et étroitement coordonnés, pour optimiser la protection de vos utilisateurs, postes client et data, et pour limiter les perturbations causées par les attaques réussies.

Automatisé

L'automatisation des tâches opérationnelles de routine très répétitives, en IT comme en cybersécurité, réduit le nombre d'erreurs, limite les coûts, assure la cohérence de l'exécution des tâches, et garantit une meilleure conformité aux réglementations, processus et meilleures pratiques éprouvées en vigueur. Cela crée également davantage d'opportunités pour que les analystes IT et analystes de sécurité se concentrent (et concentrent leurs compétences) sur des tâches plus complexes et à valeur ajoutée ; ainsi, la satisfaction de ces personnes et leur contribution à la réussite de l'entreprise augmentent. Cela aide également les entreprises à combler le fossé des compétences en cybersécurité, sans les efforts et les coûts qu'impliquent la recherche, le recrutement et l'embauche de collaborateurs supplémentaires, rares et onéreux.

Digital

Un véritable espace de travail digital implique bien plus que le remplacement des crayons, stylos et feuilles de papier par des PC, ordinateurs portables et un espace stockage digital ou dans le cloud. Un environnement bien conçu et bien géré permet d'améliorer la sécurité et l'automatisation, évite les conflits en cas de collaboration et augmente la réactivité de l'ensemble de l'entreprise. Cela permet également de faciliter et d'accélérer les opérations telles que la migration des systèmes d'exploitation. L'automatisation constitue également une base ferme et flexible pour une vraie transformation numérique de l'entreprise et de sa façon de travailler.

La création d’un environnement « SAD » passe par des outils et processus

Pour atteindre ces objectifs, une entreprise a besoin d'outils et de processus qui permettent une gestion cohérente, complète et efficace des postes client, des serveurs (dans le datacenter ou dans le Cloud), ou des smartphones dans la poche des utilisateurs. Cette gestion des postes client doit être complétée par une gestion complète et efficace de tous les autres biens essentiels à l'entreprise, et de tous les services IT. De plus, une gestion multiniveaux et proactive de la sécurité doit entourer et soutenir ces efforts d'ITAM (Gestion des biens IT) et d'ITSM (Gestion des services IT).

Ces processus et outils d'ITAM, d'ITSM et de gestion de la sécurité doivent collaborer étroitement et de façon utile. En bref, les solutions IT doivent aider les entreprises (ainsi que leurs équipes) à découvrir et à afficher l'ensemble de leur environnement, à évaluer précisément leur état à tout moment, et à agir quand et où cela s'avère nécessaire. Autrement dit, pour avoir un environnement « SAD », l’entreprise a besoin d'outils IT qui permettent aux responsables des opérations IT et de sécurité de consulter, d'évaluer et de déterminer les actions nécessaires.