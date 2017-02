L'explosion des données IoT marquera le Big Bang du marketing numérique

Comme l'a souligné Peter Sondergaard du Gartner en 2011, "Les informations sont le pétrole du XXIe siècle, et l'analytique en est le moteur à combustion". Aujourd'hui, avec l'avènement des objets connectés, le monde des données tel que nous le connaissons est voué à l'explosion.

La connectivité des clients augmente en raison de l'adoption croissante d'objets connectés. En France, les dépenses en IoT devraient atteindre 15,2 milliards € d'ici 2020. TV intelligentes, systèmes de chauffage contrôlés par le Wi-Fi et appareils connectés deviendront bientôt partie intégrante de la vie quotidienne des consommateurs. Mais tandis que les clients adoptent cette nouvelle ère enthousiasmante de technologie connectée, comment les responsables marketing feront-ils face aux volumes sans précédent de données générées ? Pour tenter de tenir le rythme face aux habitudes des consommateurs en pleine évolution, certaines marques déploient pas moins de 20 plateformes technologiques différentes pour traiter leurs données client.

Face au volume de données granulaires, en temps réel et natives voué à exploser, comment les responsables marketing peuvent-ils simplifier leurs efforts pour assurer une implication maximale avec leurs clients ?

Utilisation de données connectées pour alimenter des stratégies marketing

Tandis que nous approchons de l'ère de l'« Internet des objets », les responsables marketing feront face à une pression croissante pour prouver leur intégrité aux clients distraits, en plus de capturer et de retenir l'attention des clients dans un marché de plus en plus concurrentiel. Les données connectées changeront complètement la façon dont les marques interagissent avec les consommateurs. Mais pour pouvoir garder une longueur d'avance, les entreprises auront besoin d'investir dans une seule technologie pour centraliser, agréger et activer ces données améliorées en temps réel.

Des objets intelligents au marketing intelligent

Les données connectées, si elles sont utilisées correctement, permettront de relever de nombreux défis commerciaux. Les responsables marketing pourront bâtir un profil holistique et en évolution constante pour chaque client afin de bénéficier d'une vision en temps réel de ses préférences et exigences, à tout point donné lors du processus d'achat. Pour la première fois, les responsables marketing pourront réellement relier les points sur le parcours client, tandis que les utilisateurs basculent d'un appareil connecté à un autre.

Défis pour les responsables marketing face à l'explosion des données

Le volume pur de données générées par les appareils connectés paraîtra insurmontable aux responsables marketing ne maîtrisant pas la technologie qu'ils utilisent.

En plus de cela, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui devrait entrer en vigueur dans toute l'Europe en 2018, générera sans doute de la confusion quant à l'utilisation des données par les responsables marketing, d'un point de vue juridique. Certaines entreprises risquent de confiner les données, le temps de déterminer la meilleure stratégie à suivre à l'avenir. Elles peuvent décider d'abandonner complètement leurs plateformes technologiques marketing actuelles et de recommencer à zéro.

Cependant, comme l'apprécieront les responsables marketing plus avisés, le volume ou la source de chaque ensemble de données est secondaire par rapport à l'importance de contrôler ces données à partir d'un point central. Le rôle d'une plateforme de gestion des données centralisée est de créer un système hiérarchique, dans lequel toutes les données peuvent être régies de manière descendante.

Utilisation de la conformité de données pour relancer les relations client

Bien que la conformité avec le RGPD puisse paraître intimidante de prime abord, les responsables marketing pourront utiliser les nouvelles règles à leur avantage sur le long terme. Les entreprises pourront démontrer une vigilance adaptée dans un monde où, jusqu'à présent, les consommateurs en ligne étaient sceptiques quant aux raisons pour lesquelles la marque collectait leurs données personnelles. Face à la croyance selon laquelle les entreprises collectent des données uniquement pour leur propre intérêt, les consommateurs vont à présent commencer à apprécier les marques qui cherchent plutôt à créer une relation plus significative avec eux, sans compromettre leurs données personnelles.

Innovation via des technologies immersives

Pour pouvoir tirer le meilleur parti des données connectées, les marques devront trouver des moyens plus innovants d'atteindre leur public. Des marques telles que Red Bull et IMAX ont déjà suscité l'intérêt dans le secteur des médias, en adoptant des expériences plus personnalisées et immersives, dont les technologies de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) pour toucher la corde sensible de leurs clients.

La technologie connectée, aux côtés de la prolifération de données qu'elle apporte, est sur le point de révolutionner la relation marque/client. À présent, les responsables marketing doivent évaluer leurs données technologiques et investir dans une stratégie centralisant ces nouvelles données, afin d'établir la meilleure relation possible avec les clients connectés d'aujourd'hui.