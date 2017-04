Quand le SEO se met au service de la e-réputation

Parce que les enjeux de l’e-réputation sont devenus fondamentaux pour les entreprises, le SEO peut leur venir en aide pour maîtriser leur notoriété sur le web.

Les enjeux de l’e-réputation pour les entreprises

On dit qu’une bonne réputation sur le web peut booster le business d’une entreprise – et c’est très juste. Mais l’inverse est tout aussi vrai : quelques mauvais avis ou contenus indélicats peuvent rapidement se chiffrer en plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros de pertes.

L’e-réputation correspond à l’image qu’une entreprise renvoie à travers les contenus accessibles sur le web qui parlent d’elle. Il peut s’agir de tout type de contenu : pages de sites commerciaux ou institutionnels, articles de blog, forums, commentaires, notes, etc. Elle est tout à fait cruciale, puisqu’aujourd’hui, une entreprise sans notoriété digitale est une entreprise qui n’existe pas au-delà d’un territoire géographique très resserré. Mais cette e-réputation, comme Janus, présente deux visages :

D’un côté, l’épée de Damoclès que représente l’e-réputation incite les marques à améliorer sans cesse la qualité de leurs produits/services, ainsi que leur réactivité face à la critique (on le voit de plus en plus dans la façon qu’ont certaines grandes entreprises de répondre à leurs consommateurs mécontents via les réseaux sociaux). En substance : si vous voulez avoir bonne réputation, méritez-la !

D’un autre côté, il y a un effet pervers : avec la multiplication des entrées possibles sur le web, il est possible de diffuser sciemment des contenus négatifs à l’encontre d’une entreprise. Les faux consommateurs pullulent, et laissent des avis fallacieux ici ou là, avec le dessein d’impacter l’image d’une marque ; mais il est tout aussi aisé de diffuser des contenus entiers qui portent atteintes à la réputation d’une entité, et d’user de méthodes « propres » pour les rendre visibles au plus grand nombre. Et l’on sait combien l’intox peut aller vite sur le web. C’est pourquoi, en 2013 déjà, 40 % des entreprises considéraient l’e-réputation comme le risque numéro 1 pour leur communication digitale (source : cabinet Deloitte).

Les enjeux de l’e-réputation concernent tous les types d’entreprises, dans tous les domaines. Bien que les groupes importants soient touchés plus fortement par les problèmes liés à la notoriété digitale, toute entreprise, petite ou grande, est susceptible de devenir un bouc émissaire sur la Toile. De sorte que soigner son e-réputation est devenu incontournable.

C’est là que le SEO entre en jeu : les techniques de référencement naturel vont venir aider les entités victimes de « web bashing » ou de « social bashing » à renforcer leur e-réputation.

Travailler sa notoriété grâce au référencement naturel

Le principe en est simple : le positionnement des pages d’un site web dans les résultats des moteurs de recherche a un impact indirect sur la notoriété de l’entreprise qui diffuse le site en question. Les contenus que les internautes vont trouver sur la première page des SERPs (surtout la première page) vont contribuer à consolider – ou à affaiblir – l’image que l’entreprise souhaite renvoyer.

Prenons un exemple concret. Mettons qu’un grand groupe agroalimentaire XY se rende compte que sur les dix résultats naturels affichés sur la première page de Google quand on tape son nom, quatre liens renvoient vers des pages donnant de ce groupe une image négative. Le groupe XY a conscience que la présence de ces quatre résultats, et surtout des informations auxquelles ils renvoient, vont influer d’une mauvaise façon sur la perception que vont avoir les internautes de ses marques. Et possiblement ébranler sa stratégie de communication. Ici, les méthodes de référencement naturel vont permettre au groupe de faire remonter des contenus positifs jusqu’à la première page des SERPs de Google, de manière à ce que les liens négatifs soient repoussés vers les pages suivantes.

Mais attention : ces méthodes diffèrent quelque peu du SEO classique et ne peuvent être menées à l’aveuglette. Le concours d’une agence d'e-réputation qualifiée est incontournable lorsqu’il s’agit de manier une question aussi délicate que l’est la notoriété sur le web.

Comment le SEO se met au service de l’e-réputation

Le SEO va se mettre au service de l’e-réputation d’une entreprise ou d’un individu en travaillant principalement cinq points :

· Un travail sur des pages existantes proposant du contenu positif, de façon à les faire remonter jusqu’à la première page des SERPs ;

· La création et la diffusion (sur des sites jouissant d’un excellent ranking) de contenus inédits de qualité, visant à consolider la bonne image que souhaite donner l’entité concernée ;

· Des actions menées en parallèle sur les pages incriminées dans le but de les reléguer dans les limbes des résultats (au-delà de la 3e ou 4e page, idéalement) ;

· Une présence plus prégnante sur les réseaux sociaux, qui permettent d’accroître la notoriété ;

· Une veille continue permettant de repérer immédiatement la diffusion de données négatives, et de réagir au plus vite pour étouffer le départ de feu avant qu’il ne se transforme en incendie.

Grâce à ces leviers, le référencement naturel rend aux entreprises la pleine maîtrise de leur e-réputation, en contrôlant ce qui s’affiche ou non dans les premières pages de résultats des moteurs de recherche. Une aide qui, au fil du temps et de l’augmentation des données en circulation sur le web, deviendra sans nul doute de plus en plus précieuse !