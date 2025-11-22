"Je l'ai chopé à l'armée et grâce à lui j'ai plus jamais froid" : ce pull militaire, ultra-chaud, est en vente libre pour seulement 15 euros

Ce pull est fait à partir de laine et de fibres synthétiques, ce qui permet de résister efficacement au froid.

"Ce truc, je l'ai chopé à l'armée et je meurs de chaud dedans." Ce matin-là, alors que la rédaction du JDN ne s'était pas encore remise du froid extérieur, Pascal, journaliste au JDN, venait d'éveiller la curiosité de ses collègues. Ancien militaire, il était venu au bureau avec un pull vert, sobre, presque austère mais redoutablement performant. Il n'a pas arrêté d'en vanter les mérites. C'est que ce bout de tissu l'a gardé au chaud toute la journée, l'une des plus froides de la semaine.

Ce pull, réservé normalement au corps militaire français, n'a pourtant rien d'inaccessible. Tout Français peut se le procurer pour quelques euros, à condition de savoir où le chercher. C'est Eminence, marque gardoise qui habille en partie l'armée qui le fabrique. Dotée de deux manufactures de vêtements dans le Sud, elle confectionne aussi des t-shirts et des pyjamas mais reste surtout connue pour ses sous-vêtements masculins, notamment ses slips kangourou qui ont fait un tabac dans les années 1960.

Vert foncé, proche du kaki, il est muni d'un col montant zippé et arbore une texture fine et régulière. “Il vous protégera efficacement contre les froids vifs de l’hiver”, détaille le site de mode militaire, TM & Outdoor. En plus de tenir chaud, son style simple, sans détails décoratifs ni motifs militaires, permet de l'emporter à peu près partout avec soi.

Un pull simple et sobre, avec 60% laine, qui taille du XS au XXL. “La laine Mérinos associée à des fibres synthétiques assure une capacité d’isolation thermique exceptionnelle et une grande longévité. Elle garde la chaleur et la restitue au corps en fonction des besoins tout en évacuant la transpiration”, précise TM & Outdoor.

Ce pull est vendu en ligne sur des sites de seconde main ou des sites spécialisés de mode militaire. Sur Vinted, on le trouve neuf, encore dans son film plastique, dès 15 euros, mais il se vend généralement autour de 30 euros. D'occasion, les prix sont nettement plus bas, parfois seulement quelques euros. Pour faire face au froid, Eminence produit aussi un gilet dans le même style composé à 70% de laine Mérinos.

Si la marque française produit une partie de ses collections en France et vante un “savoir-faire local”, elle fabrique certaines collections entières à l’étranger : “l’Espagne pour la teinture, le Maroc, l’Egypte ou le Bangladesh pour la confection”, indique-t-elle sur son site.

Malgré cela, dan-military.fr, site de mode militaire, vante les mérites de la marque française : “Eminence est reconnue pour la qualité et le confort de ses vêtements pour hommes. Elle est particulièrement appréciée par l'armée et la gendarmerie pour ses sous-vêtements et ses tenues fonctionnelles.”