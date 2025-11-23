Finis les sodas, cette boisson pétillante et sucrée est la préférée des ados mais trop en boire est dangereux pour la santé

Ces boissons envahissent les rayons et vos placards. Vos enfants en boivent régulièrement mais attention à ne pas en abuser.

Quand il s'agit de se déshydrater, tout le monde a sa boisson préférée. Quand certains se contentent d'un verre d'eau plate ou gazeuse, d'autres optent pour une boisson chaude comme un café ou un thé. Les différentes préférences en matière de breuvages dépendant très souvent de l'âge des intéressés. Ainsi, il est intéressant d'observer que les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 ont un style de boisson préféré très particulier, et déconseillé par les médecins.

Une étude publiée par NielsenIQ, dévoile un top 10 des boissons les plus achetées par ces personnes de la Génération Z. Elle s'appuie notamment sur les données de vente des grandes surfaces et des supermarchés sur les 12 derniers mois. De manière surprenante, le type de boisson préféré n'est pas le soda. Aucun d'entre-eux ne figure dans le top 10, pas même le géant Coca-Cola, pourtant très apprécié d'une majorité de consommateurs toutes catégories d'âge confondues.

Les breuvages les plus plébiscités par la génération Z sont donc les boissons énergisantes, avec 3 marques dans le top 10, dont 2 sur le podium. Egalement connues sous le nom anglais "energy-drink", elles promettent aux consommateurs un regain d'énergie immédiat grâce à des ingrédients stimulants comme de la caféine ou de la taurine par exemple. Elles sont souvent dans des canettes tape-à-l'œil très colorées, une stratégie pensée pour séduire les plus jeunes.

En revanche, aucune boisson énergisante ne domine fortement ses concurrentes. Dans l'étude de NielsenIQ sur les marques préférées des jeunes, Crazy Tiger est en tête avec 17,5%. La marque au tigre orange devance d'une courte tête Monster Energy, deuxième avec 15,8%. Très connu dans le milieu des energy drink, Red Bull suit quelques places plus tard avec 10,7%.

Les jeunes consomment généralement les boissons énergisantes lors de leurs sorties. Elles sont très prisées dans les bars et les discothèques, aussi bien seules que pour être mélangées avec de l'alcool. De tels mélanges sont d'ailleurs dangereux car les boissons énergisantes peuvent masquer les effets de l'alcool et donner l'impression qu'aucune perte de réflexe n'a eu lieu. En dehors des fêtes, le reste de la consommation se fait souvent autour de pratiques sportives.

Conscient des dangers de ces boissons, certains pays ont légiféré. Dans les pays nordiques, la Suède a interdit la vente aux moins de quinze ans tandis que la Norvège la limite aux seules pharmacies. En France, une circulaire datée de 2008 interdit la consommation de boissons énergisantes dans les établissements scolaires. Une mesure qui n'a pas permis d'éloigner les jeunes de ces produits qui ont toujours le vent en poupe.