La Suisse recrute des caissiers : 50 000 euros par an et aucun diplôme demandé

7 300 euros : ce n’est pas le salaire d’un ingénieur ou d'un professeur d’une grande université. 7 300 euros brut, c’est le salaire médian mensuel suisse. En France, ce chiffre s'élève officiellement à 2 190 euros pour les salariés du privé, plus de deux fois moins.

Ce n’est un secret pour personne, travailler en Suisse est beaucoup mieux rémunéré, y compris pour les salariés sans diplôme. Un employé de banque, chargé de la relation client, est par exemple payé 6 100 euros par mois, en moyenne ; un serveur, 4 465 euros par mois.

Il existe un autre métier, lui aussi très bien rémunéré selon lesritères français : caissier. En Suisse, encaisser les achats, ouvrir une caisse, contrôler les prix, signaler les erreurs de stock ou encore orienter les clients est payé 4 223 CHF, soit 4 550 euros selon les chiffres de la plateforme d’emploi job.ch. A titre de comparaison, dans l'Hexagone, ce métier est payé 2 329 euros brut par mois en moyenne.

De l’autre côté de la frontière, Carrefour, Leclerc ou Grand Frais ne sont pas les principaux employeurs de la grande distribution. En Suisse, ce sont plutôt Coop, Manor et surtout Migros qui recrutent. En 2021, le groupe Migros est le plus grand employeur privé de Suisse, près de 100 000 employés y travaillent, selon le rapport d’activité 2024 du groupe.

Le groupe offre aussi quelques avantages intéressants : restaurant et magasin d’entreprise, abonnement mobile à des prix avantageux ainsi qu’un 13e mois et des réductions pour les abonnements de sport ou pour faire des massages.

Comme en France, certains supermarchés sont ouverts le dimanche. Normalement de l’autre côté des Alpes, le travail le dimanche est interdit, sauf dérogation pour certains secteurs. Ce travail donne droit à des indemnisations. Si vous travaillez plus de six dimanches par an, vous bénéficiez de 50% de supplément salarial calculé sur la durée du travail effectué le dimanche. Et travailler plus de cinq heures le dimanche donne droit à un repos compensatoire d’une journée.

Selon plusieurs sites spécialisés dans le marché de l’emploi suisse, la grande distribution embauche toute l’année. Rien qu’en cette fin novembre 2025, des dizaines d’offres d’emploi sont en ligne pour devenir caissier.

Il ne faut pas oublier qu’être caissier n’est pas le seul métier accessible sans diplôme dans la grande distribution en Suisse. On peut aussi devenir chef de rayon ou vendeur spécialisé.