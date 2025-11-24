Ce réglage méconnu du Linky permet de bénéficier du contrat EDF préféré des consommateurs

A cause de leur compteur Linky 5 millions de ménages risquent de perdre leur abonnement au tarif réglementé d'EDF.

Le tarif règlementé d'EDF serait-il victime de son succès ? En France, plus de 22 millions de foyers ont souscrit à un contrat au tarif réglementé d'EDF pour leur abonnement à l'électricité. Avec cette seule et unique offre, également connue sous le nom de "Tarif Bleu", EDF représente 60% de l'ensemble des consommateurs d'électricité dans le pays.

Certaines familles vont néanmoins être contraintes de renoncer à cette offre garantissant un prix de l'électricité encadré par l'Etat. La raison de cette exclusion : leur compteur Linky. En effet, lorsqu'un ménage souscrit à un abonnement à l'électricité, il doit choisir, selon ses besoins, la puissance de son compteur Linky. Cette puissance est exprimée en kilovoltampères (kVA). Ainsi on trouve des compteurs allant de 3 kVA à 9, 15 ou même 36 kVA.

Or, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) souhaite supprimer l'accès au tarif réglementé d'EDF pour certaines puissances de compteur. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 déjà, les compteurs dont la puissance est comprise entre 9 kVA et 15 kVA ne peuvent plus souscrire à l'option "Tarif Bleu" d'EDF. Et la CRE a récemment annoncé que de nombreux autres compteurs vont être soumis à la même interdiction à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.

A cette date, ce sont cette fois-ci les ménages qui possèdent des compteurs allant de 15 à 36 kVA qui ne pourront plus profiter du tarif règlementé d'EDF. Au total, en France, entre 4 et 5 millions de foyers sont équipés de compteurs dont la puissance est supérieure à 9 kVA. Il s'agit principalement de familles dont la consommation annuelle d'électricité est relativement importante.

Cette interdiction affecte uniquement les nouveaux abonnements. En clair, les personnes qui changeront de logement à partir du 1ᵉʳ janvier 2026 ne pourront plus signer un contrat d'abonnement à l'électricité au tarif règlementé d'EDF si la puissance de leur compteur est supérieure à 9 kVA.

En revanche, ils pourront conserver leur abonnement tant qu'ils restent dans leur logement. C'est bien si ces foyers déménagent dans un nouveau logement, que ce soit dans le cadre d'une location ou suite à l'achat d'un bien immobilier, qu'ils devront changer d'offre. S'ils désirent absolument conserver le tarif réglementé d'EDF, ils devront réduire la puissance de leur nouveau compteur et opter pour un compteur de 3 ou 6 kVA.

Autre alternative : les ménages peuvent souscrire à des offres d'abonnement à l'électricité dont le prix est indexé sur le tarif réglementé d'EDF. Ces contrats sont proposés par d'autres fournisseurs d'électricité comme TotalEnergies, Octopus Energy, Ekwateur, Plénitude, Ohm Energie, etc. Ces fournisseurs alternatifs ne sont pas concernés par la réforme de la CRE et continuent de proposer un tarif "réglementé" même pour les compteurs d'une puissance supérieure à 9 kVA.

Enfin, s'ils souhaitent rester chez EDF, les consommateurs peuvent souscrire à d'autres offres du fournisseur.