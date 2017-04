Comment bien choisir mon ERP ?

Bien choisir son ERP, c’est s’assurer de la visibilité à 360° de son activité et optimiser ses ressources. Voici quelques critères importants dans le choix d’un projet d’équipement d’un ERP.

Choisir un ERP dédié à son métier et son secteur d’activité

Choisir un ERP métier, c’est éviter d’éventuelles adaptations et développements spécifiques pour répondre complètement aux besoins du secteur ou du métier (sociétés de services, industrielles, négoce, etc.). Un autre atout, c’est la connaissance parfaite des contraintes règlementaires, des rythmes de travail, du jargon employé.

Anticiper vos besoins futurs

Les investissements humains et financiers doivent être réfléchis sur une stratégie de long terme. Il convient donc de s’interroger sur la fréquence des mises à jour du logiciel, le coût de la maintenance, l’expérience et la pérennité de l’éditeur, les prestations et la qualité du support, le nombre de formations proposées, la capacité à innover et à être agile sur un marché exigeant, etc.

Un logiciel ERP peut être utilisé en acquisition (achat pour une durée illimitée) ou en SaaS (abonnement mensuel). À noter qu’en acquisition (mode Licence ou On Premise), il faut payer un contrat de maintenance pour inclure les mises à jour et éventuellement, un contrat d’hébergement pour installer le logiciel si vous ne possédez pas de serveur. L’essentiel est de choisir le mode qui correspond le mieux à vos besoins, à votre infrastructure et à votre schéma directeur.

Examiner les références de l’éditeur

Les références et les témoignages clients d’un éditeur sont parlants. Vérifiez qu’il existe des références du même secteur d’activité et de la même taille d’entreprise que les vôtres. Lisez les témoignages sur le site de l’éditeur, vous en apprendrez beaucoup.



Préférer une expérience utilisateur ergonomique

L’ergonomie d’un logiciel est devenue incontournable. Une bonne IHM facilitera la prise en main de tous les futurs utilisateurs. Et pour une adaptation parfaite, testez l’ERP. Plus le logiciel est intuitif, plus les collaborateurs de tous niveaux se l’approprieront.



Pour conclure

Les ressources humaines et financières consacrées à un projet ERP sont parfois conséquentes, il est donc important de ne pas se tromper. Choisir un ERP est difficile et prend du temps, mais le retour sur investissement est valable : il permet de gérer et d’optimiser plusieurs activités d’une entreprise : gestion commerciale, gestion des temps, gestion des projets, gestion des achats, plans de charge, etc/