20 météores par heure : une pluie d'étoiles filantes arrive en France, retenez bien cette date

Ces astres particulièrement brillants vont traverser le ciel français pendant plusieurs semaines, et les planètes s'alignent pour les observer facilement.

Un spectacle lumineux gratuit approche dans le ciel. Depuis le 2 octobre, les météores Orionides défilent à toute allure dans l'espace. Cette pluie, qui va durer jusqu'au 7 novembre atteindra son pic d'observation très prochainement, le 21 octobre. D'après les informations de la NASA, lorsque les conditions sont idéales, il est possible d'observer jusqu'à 20 météores par heure. Bonne nouvelle pour les observateurs, le 21 octobre coïncide avec la date de la prochaine nouvelle Lune, un avantage de taille.

"Les pluies de météores et d'étoiles filantes sont le même phénomène. Lorsqu'une comète passe à proximité du soleil, elle se réchauffe et libère du gaz ce qui fait jaillir de la poussière et de la vapeur d'eau. La Terre pénètre actuellement le nuage de poussière laissé par la comète 1P/Halley, ce qui explique qu'il y aura des étoiles filantes", explique Laurent Cassignard, président de Quasar 95, un club d'astronomie basé dans le Val d'Oise.

Habituellement, l'un des principaux obstacles à la bonne observation des météores et des étoiles filantes est la lumière. Il y a évidemment la pollution lumineuse de la ville, qu'il vaut mieux quitter pour observer le ciel, mais aussi la Lune, malheureusement inévitable. La lumière d'une pleine Lune dans le ciel nocturne peut tout à fait nuire à l'observation des étoiles.

Or, le 21 octobre sera dans une période de nouvelle Lune, ce qui signifie qu'elle sera invisible dans le ciel nocturne. La nuit sera donc très sombre pendant le pic de la pluie de météores. Un alignement des planètes très propice à l'observation. Grâce à ces conditions, les météores seront observables à l'œil nu. Le pic sera très précisément entre minuit et le lever du soleil le 21 octobre. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un télescope ou des jumelles pour observer le ciel.

Au contraire, ne pas en avoir vous permet de regarder le ciel dans son ensemble. Privilégiez ces appareils pour observer des astres fixes, et non en mouvement. Il est également conseillé d'être patient et de rester au minimum une demi-heure dans l'obscurité afin d'habituer son œil et de voir plus facilement les météores. Evitez les lumières bleues de votre portable pendant cet intervalle. "Le taux de 20 météores par heure est calculé dans un ciel très noir sans pollution lumineuse. Plus on se trouve dans un ciel éclairé plus le taux diminue", précise Laurent Cassignard.

Pour observer les météores Orionides, il est conseillé de s'allonger pour balayer facilement l'horizon, et donc avoir une vue dégagée. "Prenez un transat, une bonne couverture, un café chaud et observez le ciel tranquillement. Il faut avoir le plus grand champ de vision possible. Il faudra regarder vers l'est pour espérer en voir davantage", conseille Laurent Cassignard. Plusieurs applications et sites Internet permettent d'avoir une carte du ciel qui facilite grandement les observations. C'est le cas de Stellarium, Star Walk ou encore Sky Tonight.

Se déplaçant à une vitesse de 66 kilomètres par seconde, les météores Orionides sont parmi les plus rapides. Elles laissent des trainées derrière eux pouvant durer plusieurs secondes, ce qui facilite leur observation. Chaque automne, la Terre croise la traînée de la comète 1P/Halley qui devient la pluie de météores.