Ne décrochez pas si ces trois chiffres s'affichent sur votre téléphone, on vous arnaque

Chaque année, des escroqueries soigneusement élaborées entraînent le vol de millions d'euros en France. Parfois, un simple indice suffit à révéler l'identité du voleur.

Les escroqueries ne cessent de faire un nombre grandissant de victimes en France, avec une hausse préoccupante des individus touchés au fil des dernières années. De fait, plus de 400 000 personnes ont été bernés l'année dernière, et cette tendance alarmante ne montre aucun signe de ralentissement. Que ce soit à travers des appels téléphoniques, des SMS ou par le biais d'Internet, les arnaques prolifèrent dans l'Hexagone, toujours avec le même objectif : dépouiller les comptes bancaires des malheureux qui tombent dans le panneau.

Un récent rapport de la Banque de France met en évidence l'ampleur de ce phénomène, révélant que des millions de transactions frauduleuses sont recensées chaque année sur le territoire national. Il est cependant parfois possible de déjouer ces tentatives de fraude en faisant preuve de vigilance et en repérant certains indices révélateurs, notamment en identifiant les pays depuis lesquels opèrent ces escrocs.

La Banque de France souligne que "la majorité des fraudes liées aux cartes bancaires, ainsi qu'une part significative des fraudes aux virements et aux prélèvements, impliquent des opérations transfrontalières". Plus précisément, jusqu'à un tiers de ces transactions frauduleuses sont effectuées vers des contrées situées hors de l'espace économique européen. Toutefois, il arrive que ces malfaiteurs commettent des bourdes grossières, comme omettre de masquer leur numéro de téléphone.

Anthony Legros, fondateur du site spécialisé Signal-Arnaques, insiste sur la nécessité d'être particulièrement méfiant lorsqu'un numéro commençant par +229 ou 00229 s'affiche sur l'écran de son smartphone. En effet, cet indicatif est celui du Bénin, un pays fréquemment associé aux arnaques en ligne, en raison notamment de la présence de "brouteurs".

Si aujourd'hui, le terme "brouteurs" est parfois utilisé pour désigner de manière générale les cybercriminels, il faisait initialement référence à des individus sévissant depuis l'Afrique de l'Ouest, en particulier depuis la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et le Bénin. Ces escrocs sont connus pour leurs méthodes bien rôdées, qui incluent les arnaques sentimentales, les fausses petites annonces et les loteries fictives.

Le dénominateur commun de toutes ces techniques est la manipulation systématique des victimes par les brouteurs. Ces derniers entrent d'abord en contact avec leurs cibles via les réseaux sociaux, avant de poursuivre les échanges par téléphone ou SMS. C'est pourquoi il est crucial de toujours faire preuve de prudence et de vérifier l'indicatif téléphonique lors de la réception d'un appel provenant d'un inconnu.

Cependant, cette méthode n'est pas infaillible, car les brouteurs peuvent utiliser des applications leur permettant de camoufler leur identité en affichant des numéros français. Comme l'explique Anthony Legros, "obtenir des numéros virtuels est extrêmement simple et rapide, ce qui facilite leur utilisation détournée par les arnaqueurs."

La meilleure protection reste donc la vigilance et la prudence, en évitant de communiquer des informations sensibles par téléphone. Il est également conseillé de télécharger des applications spécialisées dans la détection des spams et des appels malveillants, telles que Hiya, Truecaller ou encore l'application de son opérateur. Par exemple, Orange Téléphone est dotée d'un système anti-spam qui alerte l'utilisateur des appels indésirables avant même qu'il ne décroche.

En définitive, face à la recrudescence des arnaques en France, il est primordial que chacun redouble de vigilance et adopte les bons réflexes pour se prémunir contre ces escroqueries qui ne cessent de se perfectionner. En restant attentif aux signaux d'alerte et en utilisant les outils appropriés, il est possible de déjouer les pièges tendus par ces cybercriminels et de protéger son patrimoine financier. La prudence est de mise pour ne pas se laisser berner par ces malfaiteurs toujours plus ingénieux et organisés.