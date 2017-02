Les nominations IT du 13 février 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement cette semaine chez Dell EMC, HPE, Lumesse, EasyVista, SPIE ICS, Compart et Kamp'n

Dell EMC nomme Stéphane Barberet et Stéphane Huet pour diriger conjointement Dell EMC en France. Stéphane Barberet occupait le poste de Vice President & General Manager EMEA - Enterprise Content Division. Il a également dirigé la zone EMEA South, ainsi que Central and Nordics. Précédemment, il a occupé différents postes de direction de Business Units et de direction générale, ainsi que des responsabilités mondiales sur les comptes globaux. Stéphane Huet a quant à lui occupé le poste de vice-président et General Manager Europe du Sud et en Europe centrale chez Dell. Il a rejoint Dell en 2006, et a pris ensuite la responsabilité de postes stratégiques, en Europe et en France sur différents segments de clients : Grands comptes, secteur public, PME et channel. Anwar Dahab, après avoir dirigé l'activité Dell en France depuis deux ans, a été promu à la direction de l'entité Client Solutions pour la région EMEA.

Alain Melon a été promu directeur HPE France du Channel, des segments de marchés PMI PME et Service Providers. Il s'agit d'une création de poste, ces fonctions ayant été jusqu'alors sous la responsabilité de Bruno Buffenoir, l'ex-vice-président et directeur général de HPE France devenu depuis vice-président des alliances stratégiques pour toute la zone EMEA. Alain Melon a fait toute sa carrière chez HPE France. Il occupait précédemment le poste de directeur des services techniques depuis 3 ans, ainsi que celui de directeur général de CCF (le Centre de Compétences de HPE situé à Grenoble) qu'il conserve. Auparavant, il avait œuvré dans des fonctions de direction pour les différentes entités de services d'infogérance et de support.

Lumesse, fournisseur de solutions de gestion intégrée des talents, annonce l'arrivée de Marc Rogers au poste de Sales Manager France. Marc Rogers a débuté sa carrière dans le conseil avant de rejoindre SAP-SuccesFactors en tant qu'Account Manager. Avant d'intégrer Lumesse, il était Country Manager chez Uniserv. Il a également travaillé pour des sociétés telles que Crossknowledge, Ilog et Sun Microsystems.

Acteur des solutions de Service Management pour les services informatiques, EasyVista nomme John Prestridge au poste de Chief Marketing Officer. John Prestridge était précédemment directeur des ventes et du marketing dans plusieurs entreprises dont SunView Software, Citrix Systems et Sequoia Software (acquis par Citrix). En plus de son expertise en logiciels B2B, il a également occupé un poste de cadre supérieur informatique qui l'a doté d'une expérience en matière d'implémentations d'un ERP sur un périmètre mondial.

SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, annonce la promotion de Jérôme Beaufils au poste de directeur des activités "Tertiaire et Finances". Il devient également membre du comité de direction de SPIE ICS. Diplômé de l'école nationale supérieure des télécommunications de Paris, Jérôme Beaufils a intégré SPIE ICS en 2010. Il occupait précédemment le poste de directeur du département "Cloud et Services Managés" au sein de la direction des activités "Services Cloud & Internet des Objets" de SPIE ICS.

Damiano Spagnuolo rejoint l'éditeur de solutions d'éditique industrielle et de production de flux documentaires, Compart France, au poste de Business Développer Europe du Sud. A ce poste, il sera responsable du développement du marché Europe du Sud Italophone (Suisse et Italie). Damiano Spagnuolo occupait précédemment des fonctions d'Ingénieur Informatique et Technico-Commerciales en Suisse et en Italie, notamment pour Gigafin.

Kamp'n, éditeur d'une solution Cloud de gestion de campagnes sur Facebook, renforce son équipe de direction et accueille Aurélie Brun, nommée directrice de clientèle. Aurélie Brun a notamment occupé des postes de management chez Price Minister, MakeMeReach, Shopmium ou dernièrement Wiko Mobile France où elle occupait le poste de Mobile Marketing & Digital Advertising Manager.