Comment OpenClassrooms entend délivrer "des centaines" de diplômes reconnus en 2017

Proposer des diplômes reconnus par l'Etat dope le site de formation en ligne, qui s'apprête à connaître une année pivot. Même si l'ex-"site du zéro" ne se limite plus à l'informatique, ce domaine reste dans son ADN.

Passer d'un site de tutoriels en informatique à une structure délivrant un diplôme reconnu par l'Etat à des centaines d'élèves par an. Telle est l'histoire qu'est en train d'écrire OpenClassrooms, autrefois connu sous le nom de "site du zéro". En novembre dernier, ce site qui propose désormais plus de 1000 Moocs, a permis, pour la première fois, à trois de ses élèves d'obtenir un diplôme reconnu par l'État, enregistré au RNCP au niveau II ou III (soit niveau bac +2 ou +3). La remise des diplômes s'est faite en présence du président de la République, et de la ministre du Travail.

Une quinzaine de diplômes ainsi reconnus par l'Etat seront à nouveau être délivrés dans les semaines qui viennent. En tout, sur 2017, des centaines doivent être remis. "Entre 300 et 800", calcule-t-on chez OpenClassrooms, qui vise les 500.

De plus en plus de diplôme reconnus

Pierre Dubuc (à gauche) et Mathieu Nebra, les deux co-fondateurs d'OpenClassrooms. © OpenClassrooms

Les premiers diplômés portaient sur les profils de chef de projet multimédia ou développeur d'applications. Mais le catalogue de ces "parcours diplômants", avec de "vrais" diplômes reconnus par l'Etat, s'étoffe. Outre un diplôme d'expert en ingénierie informatique, de niveau bac+5, le catalogue s'est enrichi de nouvelles formations diplômantes autour de la data. Ces dernières vont former des data scientists, et bientôt des data architects ou des data analysts.

Pour tous ces parcours, OpenClassrooms s'est associé à des établissements comme l'IESA multimédia, CentraleSupélec, l'Ensae, ou Eductive, un acteur de l'enseignement supérieur privé, présenté comme un "spécialiste des titres certifiés". "Ces partenaires nous aident à trouver rapidement les expertises, sur des domaines parfois très pointus et émergents comme ceux liés au Big Data. Ils nous permettent donc d'accélérer notre démarche vers la certification et la reconnaissance des diplômes", explique Mathieu Nébra, co-fondateur du site.

300 euros / mois

Pour accéder aux premiers diplômes reconnus proposés (chef de projet multimédia ou développeur notamment), il n'y a pas de prérequis. Ces parcours sont donc ouverts à tous, y compris à ceux qui n'ont pas le bac. Seul un accès "Premium Plus" est nécessaire. Il coûte 300 euros par mois, et permet de bénéficier des conseils d'un mentor, et aussi du statut officiel d'étudiant.

Les parcours diplômants durent "de 6 à 12 mois", selon le site. OpenClassrooms recommande de s'y consacrer 30 heures par semaine. Aurélie est la première diplômée du parcours "Chef de projet multimédia". Il aura fallu 9 mois à cette ancienne militaire, assistante marketing puis pâtissière pour terminer la formation. Le calcul est donc vite fait : elle aura dû payer 2700 euros ce diplôme. L'investissement n'est pas seulement financier. La formation qu'elle a suivie nécessite une motivation sans doute plus forte que celle qu'il faut montrer pour des cours en présentiel, entouré d'autres élèves. "Mais on ne fait rien sans motivation", fait valoir Mathieu Nebra.

2017, année charnière

Pour le site, la reconnaissance des diplôme est un véritable appel d'air

La reconnaissance des diplômes accordés par OpenClassrooms est un pivot dans l'histoire de ce site, lancé il y a dix ans tout juste. Son co-fondateur parle d'un "véritable appel d'air", et de "l'intérêt net et fort" créés par ces diplômes reconnus. Ils donnent un nouveau coup de projecteur à ce site pourtant déjà bien connu… et en même temps un coup de fouet à sa croissance : selon le co-fondateur, le chiffre d'affaires progresse de 15% chaque mois en ce moment. L'entreprise, qui a levé 6 millions d'euros il y a quelques mois, développe aussi sa dimension internationale, avec des cours en anglais et en espagnol notamment. Pour accompagner cette belle croissance, l'effectif est passé de 35 à 60 personnes en six mois à peine.

Acteur de la transformation numérique de l'éducation

Une belle évolution, pour un site lancé il y a dix ans, qui s'est d'abord fait connaître pour ses nombreux tutoriels sur l'informatique. Le numérique continue de constituer une partie importante des cours du site, mais il s'est ouvert, et on y trouve désormais des formations sur l'entreprenariat, ou le design.

Devenu un des acteurs de la transformation numérique de l'éducation, OpenClassrooms garde le numérique et l'informatique dans son ADN. Et d'ailleurs, c'est avoir misé, dès le départ, sur des cours sur l'informatique qui s'est révélé très payant. Car, comme l'observe Mathieu Nebra, "c'est dans l'informatique que se trouvent les early adopters, ceux qui pouvaient, les premiers, être séduits à l'idée de suivre des cours en ligne. Et c'est aussi sur le secteur du numérique qu'il y a un marché de l'emploi en tension, avec un manque de profil. Notre évolution est donc logique".