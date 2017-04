Les extension Internet identitaires

Tout comme cela existe dans de nombreuses activités professionnelles, les niches existent aussi en matière d’extension Internet. Ainsi, si l’extension “.broker” - “courtier” en anglais - peut correspondre à plusieurs métiers (assurances, travaux, immobilier…), il existe des extensions ultra précises qui ne cibleront qu’une seule activité.

L’extension Internet “.forex”: de quoi s’agit-il?

Une plus-value identitaire

Une information qui n’est pas passée inaperçue

Dixit Wikipedia, “”. C’est aussi l’un des marchés financiers les plus importants de la planète qui se formalise en un mot précis, dont la signification est unique: “forex”.La particularité de ce mot est que tout contenu associé est facilement trouvable sur un moteur de recherche. Par exemple, lorsque l’on cherchera une information sur un courtier, quelque soit le métier, on trouvera aussi des réponses incohérentes car un courtier en assurance ne fait pas partie des résultats demandés lorsque l’on a besoin d’un courtier en immobilier. L’extension Internet “.broker”, pour représenter le site Internet d’un courtier est identitaire, mais elle ne l’est pas autant que “.forex”, pour qualifier une activité - quelle qu’elle soit - associée au sujet du “eignchange market”. Les traders et courtiers Forex entendront.Plus une extension Internet est précise, plus elle apportera de plus-value identitaire au titulaire du nom de domaine car non seulement celle-ci sera facilement reconnaissable dans le nom de domaine, mais elle introduit aussi, au premier regard, le site Internet en question, généralement décrit dans le mot qui précède l’extension Internet.Si les noms de domaine qui se terminent en “.com” sont encore aujourd’hui les plus reconnus, ils n’apportent pas ce nouvel avantage que proposent les nouvelles extensions Internet identitaires du programme ICANN : une descriptivité du contenu du site web directement dans l’adresse Internet.

On peut s’interroger sur l’intérêt de parler du .FOREX (terme international mais surtout très anglais) sur un site Internet majoritairement francophone.



Le choix de cette extension n’est pas un hasard dans le sens où le prix de ces noms de domaine était assez élevé: un “.forex” était payé par un bureau d’enregistrement accrédité (“Registrar”) $1,000 l’unité il y a quelques semaines encore. Il était donc commercialisé auprès du grand public bien plus cher. N’oublions pas non plus que ce coût était...annuel.



Les noms de domaine “.forex”, pour inciter à leur utilisation auprès des courtiers Forex, coûtent depuis quelques semaines bien moins cher: $30 par an (prix , le prix d’un abonnement mensuel pour un forfait mobile professionnel. Attention toutefois, il s'agit du prix que paye le bureau d'enregistrement accrédité, et non l'utilisateur final qui payera...quelques Euros de plus.



