BPI France, fonds souverain le plus actif du monde depuis 2010

Le véhicule d'investissement tricolore a signé des deals avec 186 start-up en sept ans, loin devant le numéro deux de ce classement, le singapourien Temasek holdings, qui a conclu 71 opérations.

BPI France est vorace. Depuis 2010, le fonds souverain tricolore a mis des billes dans 186 jeunes pousses, devenant ainsi le véhicule d'investissement gouvernemental le plus actif du monde selon le graphique ci-dessous, réalisé par notre partenaire Statista à partir d'une analyse de CB Insights. Il devance très largement le numéro deux de ce top 10, le singapourien Temasek holdings, qui n'a soutenu "que" 71 entreprises. La Caisse des dépôts et consignations française fait elle aussi partie de ce classement, où elle prend la cinquième position avec neuf deals signé en sept ans.

Deux fonds souverains tricolores font partie du top 10 des véhicules d'investissement publics les plus actifs du monde depuis 2010. © Statista

Mais attention, les fonds souverains made in France sont loin de gérer les plus gros montants. La Caisse des dépôts et consignations administre 165 milliards de dollars d'actifs et BPI France 27 milliards seulement, loin derrière les 885 milliards de dollars que la China investment corporation manage. La Kuwait investment authority et le singapourien GIC sont respectivement numéro deux et numéro trois du classement en valeur des actifs détenus, avec 592 et 350 milliards de dollars en portefeuille, mais seulement 4 et 34 opérations conclues en sept ans.

