Info JDN : l'équipe dirigeante de Locala (ex-S4M) devient actionnaire majoritaire

La quinzaine de dirigeants de la société détient plus de 60% du capital de Locala suite à un leverage management buy-out.

Locala (rebranding de S4M depuis 2022), plateforme spécialisée dans l'activation de campagnes ciblées sur des audiences géolocalisées, intentionnistes et contextuelles "à valeur pour les marques", annonce la finalisation d'un leverage management buy-out (LMBO) avec l'arrivée au capital de l'entreprise de Trocadero Capital Partners et le financement de Zencap AM. Ce LMBO, orchestré par Christophe Collet, CEO de Locala, bénéficie également du soutien de Sofiouest et d'Entrepreneur Invest, actionnaires historiques de la société.

Mais alors que la société revendique une croissance de 40% pour cette année et qu'elle se dit suffisamment rentable pour financer sa croissance, pourquoi opérer un LMBO ? "Nos investisseurs historiques, parmi lesquels des business angels, la BPI et Entrepreneur Invest, voulaient récupérer leur investissement. Cela entravait la prise de décision au sujet de nouvelles opportunités de financement de la croissance de Locala. Pour leur permettre de récupérer leurs liquidités, j'avais le choix entre vendre l'entreprise ou opérer un LMBO. J'ai donc choisi la seconde option, qui de plus permet à l'équipe managériale de l'entreprise de reprendre le contrôle et continuer de se développer", confie au JDN Christophe Collet, le PDG de Locala.

Entrepreneur Invest garde 20% de ses parts. La quinzaine de dirigeants de la société, jusque-là des actionnaires minoritaires, détient désormais plus de 60% du capital de Locala. "On peut maintenant réfléchir sereinement à l'avenir de l'entreprise et à sa stratégie de croissance. Notre marché est porteur, on grossit dans tous les pays", déclare le dirigeant, qui n'exclut pas la perspective d'une nouvelle levée de fonds pour continuer de financer l'innovation et le développement à l'international.

L'international représente désormais 80% des revenus de Locala, avec en-tête les Etats-Unis, qui à eux-seuls en assurent plus de la moitié. Locala, spécialisée dans l'activation d'audiences ciblées selon de critères de localisation, a pris ce virage "américain" dès 2019, juste après l'entrée en vigueur en Europe du Règlement général sur la protection des données (RGPD). De quoi lui permettre de décoller sur un marché du drive-to-store alors en plein boom.

Plus récemment, la croissance "explosive" revendiquée cette année, est en partie expliquée par l'intégration de l'IA générative. La plateforme Locala travaille sur une base d'analyse très poussée d'audiences intentionnistes hyper locales intégrant leur préférence de consommation média et une veille concurrentielle par localité pour alimenter les plans médias et driver l'activation des campagnes. Elle revendique 800 clients dans le monde, dont 20% en France, parmi lesquels Intermarché, E.Leclerc, Kia, Levi's ou PMI.