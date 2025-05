Google renforce la pub dans AI Overviews et prépare un agent pour aider les annonceurs

Parmi les annonces faites ce mercredi 21 mai lors du Google Marketing Live, une fonctionnalité poussée d'enchères dans Google Ads et la création d'un "asset studio".

Google ne perd pas de temps. L'entreprise n'a même pas fini de déployer ses outils de recherche avec l'IA générative dans le monde, qu'il annonce de nouveaux outils dans la publicité. Tout d'abord sur Aperçus (AI Overviews), disponible depuis mardi 20 mai dans 200 pays dans le monde (mais pas en France), avec l'achat de liens sponsorisés désormais possible sur PC aux Etats-Unis, en plus du mobile. Plus tard dans l'année, neuf pays supplémentaires auront accès à Google Ads sur AI Overviews sur mobile, dont l'Inde et le Canada.

En parallèle, l'achat média sur le search et Google Shopping est désormais proposé en phase de test pour les annonceurs aux Etats-Unis sur l'AI Mode, sans liste d'attente pour les utilisateurs nord-américains. Ces deux nouveautés ont été dévoilées ce mercredi 21 mai, à l'occasion du Google Marketing Live, son événement dédié aux annonceurs et retailers. Voici l'essentiel des autres annonces.

Mise à jour des enchères avec Smart Bidding Exploration

On s'en doutait depuis le lancement d'AI Max for Search début mai. Google veut se servir de l'IA et de la masse de données à sa disposition pour affiner le ciblage des campagnes sans nécessité de mots-clés, l'IA évaluant le contexte et l'historique des signaux de l'internaute pour en déceler l'intention.

D'où la mise à jour des enchères opérée sur Google Ads, "la plus importante depuis dix ans", pour accueillir Smart Bidding Exploration, une fonctionnalité pour l'instant facultative et disponible en bêta ouverte mondialement. Cette dernière "vise des recherches moins évidentes et potentiellement plus performantes, donnant aux annonceurs la possibilité d'apparaître dans un plus grand nombre de moments où les gens recherchent et découvrent des informations sur les moteurs de recherche". La promesse est d'obtenir des ROAS plus intéressants : "Les campagnes utilisant Smart Bidding Exploration voient, en moyenne, une augmentation des conversions de 19%", assure l'entreprise.

Un Google agentique pour faciliter le set-up des campagnes : Marketing Advisor

Google développe un agent d'intelligence artificielle intégré au navigateur Chrome pour aider les annonceurs à configurer leurs campagnes plus facilement et "à obtenir de meilleurs résultats". Nommé Marketing Advisor, et affiché sur un panneau latéral, l'agent délivre des conseils aux annonceurs sur Google Ads et Google Analytics. "Marketing Advisor ne se contentera pas de répondre à des questions spécifiques par le biais d'un texte ou d'une voix. Il est également conçu pour aider de manière proactive les annonceurs à effectuer des évaluations et à identifier des stratégies pour l'ensemble de leurs activités." Il est prévu que l'agent soit ouvert aux bêta tests mondialement cette année.

Des tests d'incrémentalité plus accessibles

Google s'engage sur un certain nombre d'améliorations de ses outils de mesure d'impact des campagnes, à commencer par les tests d'incrémentalité, qui deviendront accessibles à un plus grand nombre d'annonceurs, grâce à des seuils de dépenses "nettement plus bas" et à une "méthodologie améliorée". Des optimisations sont promises également pour les mesures cross-canal dans Google Analytics.

Asset Studio, un hub d'outils créatifs centralisés pour Google Ads et Merchant Center

Google prévoit pour "bientôt" sur Google Ads et Merchant Center la mise à disposition des annonceurs anglophones d'Asset Studio, un espace de travail réunissant les dernières versions des outils d'IA d'aide à la création d'assets créatifs.

Parmi ces fonctionnalités, la transformation d'images en vidéos, disponible dans Merchant Center et bientôt dans Google Ads, et "l'outpainting AI", qui étend les vidéos au-delà de leur cadre d'origine. Cette dernière est actuellement disponible dans les campagnes Google Ads pour les applications et sera étendue à d'autres types de campagnes dans le courant de l'année, indique Google.

Une fonctionnalité "Généré pour vous" pour créer des assets

Disponible pour le moment uniquement aux États-Unis pour les marchands utilisant Product Studio, la fonctionnalité "Généré pour vous" identifie automatiquement les meilleures opportunités de contenu issues des catalogues produits et pré-génère des images et des vidéos de marque, "publiables sur Google en un seul clic".

Merchant Center évolue pour renforcer la cohérence des assets des marques

Google annonce aussi la mise en place d'un accès centralisé aux différents assets des marques pour en renforcer la cohérence, mais pour le moment uniquement aux Etats-Unis. "Les retailers pourront accéder facilement à des outils permettant de rassembler des images, d'éditer des descriptions et de revoir des vidéos, afin de garantir une représentation cohérente et actualisée de la marque sur Google." Des outils de gestion servant à centraliser les vidéos provenant des sites web des retailers, de YouTube et des plateformes sociales devraient arriver dans le courant de l'année. "L'outil proposera des améliorations en fonction des promotions et des tendances."