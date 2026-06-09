Camphouse (ex-Mediatool) annonce une levée de 5 millions d'euros

La plateforme suédoise de media operations intelligence est boostée par son partenariat mondial avec L'Oréal, signée en juillet dernier

Camphouse (ex-Mediatool), plateforme suédoise de media operations intelligence servant des marques telles que L’Oréal, Heineken ou H&M, annonce mardi 9 juin lever 5 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques Fairpoint, eEquity, Newion, Frol41 et J12 Ventures. Ce troisième tour de table porte le capital total levé par Camphouse à 14,5 millions d’euros depuis sa création en 2014. Il servira à accélérer le développement des capacités IA de la plateforme et au renforcement des équipes de support clients.

Fondée en 2014 à Stockholm, Camphouse a fait le choix stratégique de se concentrer sur les grandes entreprises disposant de multiples marques internationales présentes sur différents marchés et sur les agences travaillant pour le compte de ces profils de grands annonceurs, comme Jellyfish (Brandtech) et Dentsu. La plateforme, qui centralise les données d’investissements et performances de campagnes publicitaires sur tous les supports off et online afin de faciliter la prise de décision de media planning et d’activation, vient de lancer un agent, Ivàr, qui accompagne les clients dans l’analyse des données.

Sans surprise, l’écrasante majorité des plus de 100 clients actifs de cette entreprise se trouve à l’international, en Europe surtout, où elle dispose de bureaux en France, au Royaume-Uni, au Benelux, et aux Etats-Unis.

Camphouse revendique une croissance variant de 50 à 70% ces dernières années, une dynamique sans doute renforcée en juillet 2025 par l’arrivée du groupe L’Oréal, qui l’a sélectionnée comme système de référence mondial pour la gestion de ses plans médias, "un déploiement couvrant l’ensemble des divisions et marchés du groupe à travers le monde", indique l’entreprise dans un communiqué.

"Nous observons une traction commerciale forte ces dernières années. Avec l’essor de l’IA, les entreprises se rendent compte de l’importance de maîtriser leurs données", déclare au Journal du Net Alexander Högman, cofondateur et CEO de Camphouse. L’adtech emploie 70 personnes et recrute en ce moment en France, au Canada et dans les pays de la région Asie-Pacifique, où elle entend se développer.