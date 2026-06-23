Concord lève 3 millions de dollars pour exécuter l'achat média avec un agent IA

La plateforme paramètre et optimise des campagnes sur DV360, Meta, YouTube, Amazon DSP, The Trade Desk, TikTok, Snapchat et Google Ads.

Concord, plateforme d’achat média agentique, annonce ce 23 juin un tour de table de 3 millions de dollars (près de 2,62 millions d’euros) auprès de Drysdale, Motier Ventures, Better Angle, A16Z Scout ainsi que de business angels figures de la retail tech et adtech, dont Philippe Corrot, cofondateur et CEO de Mirakl, Arthur Querou (Vibe.co) et Rémi Lemonnier (Scibids, acquis par DV).

"Concord automatise le métier du media trader. C’est notre agent qui vient remplir les interfaces de chaque plateforme publicitaire pour exécuter la campagne à partir d’un media plan, d’un brief, d’un mail voire d’une simple demande dans notre chat", explique Nathan Venezia, CEO, qui évoque jusqu’à 70% de réduction du temps passé, d’après les retours des premiers utilisateurs de la plateforme.

Créateur de Manadge revendue à Triton Digital (iHeartMedia) en 2023, Nathan Venezia a lancé Concord en janvier avec Nicolas Cosson (CTO) et Antoine Chwalek (head of engineering), tous deux à l’origine de l’adtech Adot (Veepee Ads). Des experts de la monétisation et de l’achat média qui ont veillé à encadrer l’agent dans son travail de paramétrage et d’optimisation avec la connaissance métier nécessaire et des intégrations poussées avec les plateformes publicitaires, à savoir, pour le moment, DV360, Meta, YouTube, Amazon DSP, The Trade Desk, TikTok, Snapchat et Google Ads.

"Un agent est un excellent exécutant, à condition de disposer des bons outils pour paramétrer les campagnes, générer des rapports, les analyser et optimiser. C’est notre code qui encadre l’agent et qui valide, ou non la structure du paramétrage qu’il propose avant que la campagne ne soit poussée dans la plateforme. Par ailleurs, Concord soumet toujours au client la campagne paramétrée. C’est l’utilisateur de la plateforme qui appuie sur le bouton", poursuit-il. Sollicité par l’utilisateur, l’agent peut même comparer les performances des campagnes sur les différentes plateformes afin de lui proposer des améliorations dans le media planning établi au départ.

L’objectif de Concord avec cette levée est d’accélérer à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, en plus de continuer de développer la plateforme, en recrutant pour compléter l’équipe existante de 6 personnes.

Concord travaille avec "des annonceurs en direct comme les Galeries Lafayette, des grands groupes d’agences ainsi qu'avec des agences indépendantes telles que Haiku et Goodbuy Media". Une dizaine de clients testent la plateforme, qui se rémunère en prélevant un pourcentage (non communiqué) du budget exécuté, dégressif selon le volume. Concord travaille principalement avec Anthropic.