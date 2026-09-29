Adtech : qui sont les 26 entreprises de la French Tech spécialisées dans l'agentique ?

En plus de ses cartographies des fournisseurs de médias et de solutions adtech français, Antvoice publie pour la première fois un panorama des solutions agentic centric. A découvrir en image.

Antvoice, connu pour ses deux cartographies annuelles "La French alternative", répertoriant les fournisseurs de médias et de solutions adtech "made in France", innove pour cette cinquième édition en réalisant une petite sœur dédiée aux solutions IA et agentic centric. Le Journal du Net vous la présente.

Tout y est : des outils agentiques d’achat et de pilotage de campagnes, des solutions de gestion de creatives, de GEO, de GEA, des sellers agents… Au total, 31 entreprises sont répertoriées, dont la moitié composée de nouvelles entités telles Concord.ad, Smalk.ai ou Meikai. Parmi les 31 entreprises présentées, cinq sont européennes mais pas françaises. Dans ce secteur encore naissant, ce choix est expliqué par les auteurs par le caractère très innovant d'une d'entre elles, la britannique Maia (Mass Analytics), qui modélise la performance des campagnes et recommande des arbitrages budgétaires, ainsi que par la bonne pénétration dans le marché local des quatre autres : la roumaine Admove.ai (génération et adaptation d'assets créatifs), les belges Fusion (Invibes advertising/génération et adaptation d'assets créatifs) et Semactic (GEO) et l'espagnol Liz (Seedtag). 31 moins 5, cela nous laisse donc 26 acteurs français

"Même si l’agentique dans la publicité digitale est complètement nouveau, on y retrouve toute la complexité de la chaîne de valeur historique. La raison est que chaque entreprise de l’adtech développe sa propre solution, ce à quoi s’ajoutent de nouveaux entrants, nés dans l'IA générative. C’est explosif et du jamais vu !", déclare Alban Peltier, CEO d’Antvoice et cofondateur de Stelleo, plateforme buy-side agentique.

Au-delà du caractère explosif de cette transformation, un constat s’impose : du côté du marché "historique", certains mettent la clé à la porte, d’autres sont absorbés. Et pour cause : avec 31 acteurs supplémentaires, le nombre d’entreprises répertoriées dans les trois cartographies de "La French alternative" n’a pas augmenté d’autant, vu qu’il est passé de 219 en 2025/2026 à 236 pour l’édition 2027. En l’espace de 18 mois, 9 acteurs ont mis la clé à la porte, comme Realytics, Mimbi ou Lucead, 4 autres ont été intégrés au sein d’acteurs plus puissants, comme Infinity, absorbé par Valiuz ou Trygr, par Reworld Media.

Face à une adtech qui, en dehors des Gafam, est en difficulté, il paraît cependant clair que l’eldorado de l’agentique ne pourra pas se maintenir dans cet état éternellement. "Ce mouvement de créations continuera je pense de s’accélérer jusqu'à 2028 : je parie que nous aurons une centaine d’entreprises dans ce créneau de l’IA/adtech dans la prochaine édition de notre cartographie avant une phase de consolidation et de décélération", conclut l’expert.

La French Alternative d’Antvoice/Stelleo répertorie les entreprises "made in France", c’est-à-dire dont l’actionnariat est français et/ou son centre opérationnel se situe en France. Vous trouverez la nouvelle édition des deux autres cartographies, fournisseurs de médias et de solutions adtech, sur ce lien.