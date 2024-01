Les opérateurs vont perdre 3 milliards de dollars à cause de WhatsApp et Messenger

D'après une étude, les opérateurs téléphoniques vont progressivement perdre ce montant de revenus au cours des cinq prochaines années.

Le marché des télécommunications est en pleine mutation. L'arrivée des services de messagerie comme Whatsapp, Messenger ou même le chinois Wechat bouleverse ce monde historiquement tenu par les opérateurs téléphoniques. D'après une étude du cabinet britannique Juniper Research, d'ici cinq ans le nombre d'utilisateurs inscrits sur ces plateformes au niveau mondial devrait atteindre les cinq milliards d'utilisateurs, contre 3,8 milliards aujourd'hui.

Attirés par ce nombre toujours plus grand d'utilisateurs, les professionnels migrent aussi progressivement vers ces solutions. Entre 2023 et 2028, le cabinet estime que le nombre de messages commerciaux envoyés annuellement via ce canal passera de 102 milliards à 375 milliards. En plus de toucher de plus en plus de monde, "les utilisateurs passent plus de temps sur les applications de messagerie, ce qui augmente les taux de clics et d'ouverture", explique le spécialiste du marché de la télécommunication.

De surcroît, les applications intègrent désormais des services utiles pour les entreprises, comme des services de paiement intégrés ou la possibilité de mettre en place "des appels à action" pour inciter leurs clients à renouveler un abonnement ou à acheter un produit en promotion. Ainsi, sur ce secteur de la messagerie professionnelle, ces plateformes devraient ainsi générer un revenu passant de 2,9 milliards de dollars en 2023 à 9,3 en 2028.

Un service est clairement victime de cette concurrence : le SMS. Envoyé pour la première fois en 1992, il ne cesse de perdre en popularité. À son apogée, en 2015, les Français en avaient échangé près de 203 milliards, selon l'Arcep, l'autorité de régulation en matière de télécommunications. Ce chiffre a désormais dégringolé pour tomber à 110 milliards en 2022. De plus, avec tous les avantages qu'offrent les services de Whatsapp et consorts, le SMS est de plus en plus délaissé par les professionnels. Le cabinet souligne aussi que la qualité des réseaux de SMS est en baisse notamment à cause de la fraude. Pire encore, leur prix est en hausse puisque les opérateurs veulent maintenir leurs revenus "dans un contexte de ralentissement de la demande de trafic de messagerie d'entreprise".

En conséquence, Juniper Research estime que les opérateurs ont perdu 302,7millions de dollars de revenus rien que pour l'année 2023, et trois milliards au total d'ici à 2028.