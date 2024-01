Le gouvernement prévoit de multiplier par 15 le montant de cette taxe que tout le monde paye régulièrement

Cette taxe pourrait coûter entre 15 et 30 fois plus cher cette année par rapport à 2023. Une mesure qui pourrait avoir de redoutables conséquences sur les factures des Français.

La mesure est passée discrètement au Parlement. Et on comprend bien pourquoi l'exécutif n'a pas voulu l'ébruiter... Dans le courant de l'année, un décret du gouvernement autorisera l'augmentation d'une taxe payée par l'ensemble des Français. Un nouveau coup dur pour les ménages, dont le pouvoir d'achat est déjà miné par l'inflation. Car plutôt qu'une augmentation, on devrait en réalité évoquer une multiplication du montant de cette taxe.

La forte hausse de ce prélèvement arrive au mauvais moment, puisqu'elle pourrait faire bondir toutes les factures d'électricité. Or, ces dernières ont déjà subi des augmentations exorbitantes. Entre février et août 2023, le coût de l'électricité a grimpé de 25%, alors qu'une nouvelle hausse, d'au moins 10%, est attendue pour février 2024. "En seulement un an, la facture d'électricité dont s'acquittent les Français a connu une augmentation qui frôle les 40%", résume la Commission de Régulation de l'énergie. Et malgré ce contexte, le gouvernement devrait donc ajouter son grain de sel.

Mais pourquoi prendre cette décision ? "Tout simplement parce que les prix de l'électricité sur le marché commencent tout juste à baisser", explique Vincent Maillard, président du fournisseur d'électricité Octopus Energy. Ainsi, le gouvernement veut mettre un terme à toutes les aides exceptionnelles destinées à limiter la flambée des prix de l'énergie survenue dans le sillage de la guerre en Ukraine. Conséquence, le gouvernement va supprimer en 2024 le bouclier tarifaire. Un dispositif qui permettait à l'Etat de prendre à sa charge une partie de la facture d'électricité des Français. Sans lui, les augmentations de prix enregistrées en 2023 auraient été bien plus fortes.

A l'origine, et dans le but de limiter la hausse des tarifs de l'électricité, "le gouvernement avait abaissé la TICFE en 2022", souligne Vincent Maillard. Le niveau de cette taxe était alors passé de 32 euros à 1 euro par mégawattheure (MWh). "Maintenant que le marché de l'électricité se stabilise, le gouvernement estime que le faible montant de la TICFE n'a plus de raison d'être", analyse le CEO d'Octopus Energy.

Mais pour les ménages, la note va être salée. "Le consommateur va en réalité passer d'une augmentation à une autre : à la hausse des prix de l'électricité, va succéder la hausse de la taxe sur l'électricité", constate Vincent Maillard. En effet, le gouvernement prévoit de relever la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) à son montant d'origine, soit 32 euros par MWh. Dans le meilleur des scénarios, le gouvernement a évoqué une hausse de 15 euros, soit tout de même 15 fois plus qu'aujourd'hui.