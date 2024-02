Ces trois banques vont disparaître en France - des millions de comptes bancaires vont bientôt être transférés

Suppression des données personnelles, services indisponibles, transfert des comptes bancaires et des livrets d'épargne... Ces millions de Français vont voir leur banque fermer au cours de l'année 2024.

Sale année en prévision pour les banques. Deux d'entre elles vont fermer et une troisième vient de le faire. Au total, des millions de clients s'apprêtent à perdre leur compte en banque. Idem pour celles et ceux qui ont souscrit à des livrets d'épargne ou des crédits à la consommation. Certaines personnes ayant ouvert un compte dans ces établissements vont également voir toutes leurs données supprimées. En clair, elles vont perdre leur RIB, leur IBAN et leurs identifiants pour se connecter à leur espace personnel.

Parmi les trois banques qui vont définitivement fermer, deux d'entre elles sont des banques en ligne. Les comptes des clients, les applications et les sites Internet permettant d'y accéder sont donc appelés à fermer plus ou moins rapidement. Le troisième et dernier établissement bancaire a dores et déjà fermé ses portes. Là aussi, le site et l'application ne sont plus accessibles et certaines agences sont même temporairement fermées.

La première banque qui doit cesser de fonctionner est Orange Bank. La banque en ligne, filiale du célèbre opérateur téléphonique, va donc supprimer les comptes de ses quelques 800 000 clients dans le courant de l'année 2024. Néanmoins, les clients ne seront pas laissés orphelins. Des discussions avec la BNP Paribas sont en cours pour transférer les comptes, les produits d'épargne, les crédits et les autres produits bancaires vers Hello Bank, la banque en ligne du groupe BNP Paribas. Toutefois, la transition ne sera pas automatique. Les clients devront faire leur demande auprès de la BNP ou alors se diriger vers une autre banque de leur choix.

La deuxième banque à mettre un terme à ses activités est Ma French Bank. Il s'agit de la banque en ligne de La Banque Postale qui enregistre près de 700 000 clients. Si aucune date officielle de fermeture n'est, pour l'heure, encore actée, la cessation devrait intervenir d'ici la fin de l'année. La Banque Postale propose déjà à ses clients d'ouvrir un compte au sein de la société-mère.

Enfin, l'établissement bancaire qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2024, en France, est HSBC France. Rachetée par le groupe My Money Group, la banque a pris le nom de la marque CCF (Crédit commercial de France). Ainsi, l'ensemble des comptes et autres produits bancaires des 800 000 clients d'HSBC ont été transférés à CCF. De nombreux changements s'imposent aux clients : nouveau numéro de compte, nouveau RIB, nouvel IBAN et nouveaux identifiants pour accéder à leur espace client en ligne.

De plus, certains services d'HSBC sont désormais indisponibles, comme la modification de son plafond de paiement ou la réédition de son code de carte bancaire. Les clients subiront également une légère hausse de leurs frais bancaires. En revanche, ils conserveront leur conseiller puisque My Money Group reprend toutes les agences et les salariés d'HSBC.