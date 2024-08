Donald Trump et Elon Musk dévoilent leur projet pour l'Amérique

Les milliardaires ont échangé lors d'une discussion en direct sur X. Leur entretien a révélé des projets politiques et économiques pour l'avenir des États-Unis, quelques mois avant l'élection présidentielle de 2024.

Le 12 août 2024, une conversation très attendue a eu lieu sur X entre Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de 2024, et Elon Musk, entrepreneur influent et patron de Tesla et SpaceX. Ce dialogue, qui a rassemblé plus d'un million d'auditeurs, a permis aux deux hommes de partager leurs visions pour l'avenir des États-Unis. Au fil de cet échange, plusieurs thèmes cruciaux pour la campagne à venir ont été abordés, notamment la maîtrise des dépenses publiques, la dérégulation et la sécurité nationale.

Une alliance pour la maîtrise des finances publiques et la dérégulation

L'un des points centraux de l'entretien a été la question des finances publiques. Elon Musk, insistant sur la nécessité de réduire les dépenses fédérales, a déclaré : "Nous avons besoin d'une commission sur l'efficacité gouvernementale" afin de réduire les coûts superflus, cité par Les Echos.

Il a souligné que ces dépenses excessives sont en grande partie responsables de l'inflation actuelle. Donald Trump, bien qu'il ait initialement divergé vers d'autres sujets, a fini par saluer cette proposition, affirmant qu'une telle commission pourrait être bénéfique pour l'économie américaine.

En parallèle, Elon Musk a insisté sur l'importance de la dérégulation, une mesure qu'il considère comme essentielle pour stimuler l'innovation et l'efficacité dans plusieurs secteurs clés. "Les règles sont insensées", a-t-il affirmé, tout en félicitant le candidat pour les "progrès" réalisés sous son administration précédente. Elon Musk a cité le secteur des transports et des médicaments comme des domaines nécessitant une attention particulière en termes de simplification réglementaire.

Changement climatique et sécurité : des priorités divergentes

Le changement climatique a également été abordé, bien que de manière moins consensuelle. Elon Musk, connu pour ses positions en faveur des énergies renouvelables, a tenté de convaincre Donald Trump de l'importance de s'engager vers une transition énergétique durable. "Nous avons encore un peu de temps, mais il est crucial de commencer dès maintenant", a-t-il expliqué, tout en reconnaissant la nécessité de ne pas perturber les industries existantes, comme celle des agriculteurs dépendant des énergies fossiles.

Donald Trump, cependant, a minimisé les risques du changement climatique, préférant concentrer la discussion sur ce qu'il considère comme une menace plus immédiate : le réchauffement nucléaire. Selon lui, il est plus important de se pencher sur la question des états comme la Russie ou la Chine qui détiennent la bombe nucléaire plutôt que les dangers du climat.

Un soutien inébranlable et des projets communs pour 2024

Malgré ces différences, Elon Musk n'a pas caché son soutien à Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle. Il a même laissé entendre qu'il serait intéressé par un rôle actif dans une future administration Trump, notamment en participant à la commission pour l'efficacité gouvernementale qu'il a proposée.

Donald Trump, quant à lui, a félicité Elon Musk pour sa gestion efficace de ses entreprises. Il a notamment salué les décisions prises après les licenciements massifs chez X. "Vous êtes le meilleur pour réduire les coûts", a-t-il déclaré, selon le Huffington Post. Cette reconnaissance montre une convergence d'intérêts entre les deux hommes et laisse entrevoir une éventuelle collaboration à l'avenir.