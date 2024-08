La lutte pour Paramount s'intensifie : Bronfman Jr. surenchérit contre Skydance

La compétition pour le contrôle de Paramount Global prend une nouvelle tournure alors qu'Edgar Bronfman Jr. a rehaussé son offre de rachat à 6 milliards de dollars.

La bataille pour le rachat de Paramount Global, l'un des poids lourds de l'industrie du divertissement, entre dans une phase critique. Edgar Bronfman Jr., vétéran du secteur des médias, a relevé son offre de rachat à 6 milliards de dollars, perturbant les plans de fusion de Skydance Media.

Une offre rehaussée qui change la donne

Edgar Bronfman Jr. a fait une entrée remarquée dans la course pour le rachat de Paramount Global. Après une première offre de 4,3 milliards de dollars, il a réévalué sa proposition à 6 milliards de dollars, incluant 2,4 milliards en dette et actions pour National Amusements, la holding qui contrôle Paramount.

Selon des sources citées par le Wall Street Journal (WSJ) et relayées par Les Echos, cette offre comprend également une proposition de rachat de 1,7 milliard de dollars d'actions sans droit de vote détenues par des actionnaires minoritaires. Cette réévaluation intervient dans les dernières heures de la période d'examen des offres alternatives, forçant Paramount à prolonger son processus de décision jusqu'au 5 septembre.

Edgar Bronfman Jr., qui a dirigé Warner Music et est héritier de l'empire Seagram, ne cache pas ses ambitions de revenir sur le devant de la scène médiatique en prenant le contrôle de Paramount. L'offre rehaussée pourrait ainsi redistribuer les cartes dans cette lutte pour le contrôle.

Skydance contre-attaque

De son côté, Skydance Media, dirigée par David Ellison, avait déjà sécurisé un accord pour fusionner avec Paramount en juillet. Cet accord, qui prévoyait une transaction en deux étapes avec une valorisation totale de 8,4 milliards de dollars, visait à combiner les forces des deux entités pour créer un nouveau géant du divertissement. Cependant, l'offre de Edgar Bronfman Jr. menace de faire dérailler ce plan soigneusement élaboré.

Skydance a réagi avec prudence à cette nouvelle offre. Dans un rapport du WSJ cité par Reuters, les avocats de Skydance se sont exprimé : "Bien que Skydance n'exerce pas actuellement son droit de résilier l'accord de transaction, nous nous réservons le droit de le faire à l'avenir", la possibilité d'une contre-offre reste donc sur la table.

Les enjeux financiers et stratégiques pour Paramount

L'issue de cette compétition ne dépend pas seulement du montant de l'offre, mais également de la structure financière et des conséquences à long terme pour Paramount. L'offre de Bronfman, en plus d'éliminer les coûts et risques associés à la fusion avec Skydance, propose d'allouer 3,2 milliards de dollars pour réduire la dette de Paramount et racheter des actions. Ce point est crucial pour les actionnaires de Paramount, qui doivent considérer l'impact potentiel sur la valorisation de leurs titres.

Le WSJ a rapporté que des membres du conseil d'administration de Paramount seraient enclins à soutenir l'offre d'Edgar Bronfman Jr., car elle exclurait la dilution des actions liée à la fusion avec Skydance.

La prolongation de la période d'examen jusqu'au 5 septembre indique que Paramount prend au sérieux cette nouvelle proposition et envisage toutes les options possibles. Le prochain mouvement de Skydance sera donc déterminant pour l'avenir de l'entreprise et pour la structure de l'industrie du divertissement dans son ensemble.