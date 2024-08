Chômage des patrons : un phénomène en pleine expansion

En 2024, le chômage des dirigeants d'entreprises continue de croître à un rythme inquiétant, touchant près de 30 000 chefs d'entreprise au premier semestre.

Alors que l'économie française peine à se redresser après les secousses de la pandémie de Covid-19, un nombre croissant de dirigeants d'entreprises se retrouve sur le carreau. Selon les dernières données de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, près de 30 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au cours des six premiers mois de 2024, marquant une augmentation claire par rapport à l'année précédente.

Les PME : premières victimes de la crise

Le phénomène touche particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME). D'après les données de l'association Garantie Sociale des Chefs d'Entreprise (GSC) et du cabinet Altares relayées par Le Figaro, les dirigeants de très petites entreprises, comptant moins de cinq salariés, représentent 90% des pertes d'emploi parmi les patrons. Cette tendance est accentuée dans les entreprises comptant entre 6 et 9 salariés, où les pertes d'emploi ont bondi de 40,2% au premier semestre 2024.

Thierry Millon, directeur des études chez Altares, souligne que ces entreprises souffrent de "structures financières insuffisantes qui les fragilisent". Cette fragilité se manifeste notamment par des difficultés à rivaliser lors des appels d'offres, à financer leur développement ou à rembourser les dettes contractées pendant la pandémie.

Une répartition sectorielle inégale

La crise ne frappe pas tous les secteurs de la même manière. La construction est l'un des secteurs les plus durement touchés, avec une augmentation de 34,2% du nombre de dirigeants ayant perdu leur emploi.

Le commerce et le transport ne sont pas en reste, avec respectivement 15% et 30,5% de pertes supplémentaires. Le secteur des services aux entreprises connaît également une hausse notable de 18,2%.

Anthony Streicher, président de l'association GSC, a réagi à ces chiffres en déclarant que "nos créateurs d'emplois et de richesses sont abandonnés dès lors que leur navire chavire". Cette déclaration, rapportée par Le Figaro, met en exergue l'urgence de la situation, notamment pour les petites structures qui peinent à se relever après des périodes de turbulences économiques.

Les disparités géographiques

L'étude révèle également des disparités géographiques marquées. L'Île-de-France concentre à elle seule un quart des pertes d'emploi des patrons, avec une augmentation de 32% par rapport à l'année précédente. En revanche, des régions comme la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France semblent relativement épargnées, avec des hausses plus modérées de 9,5% et 6,6% respectivement.

Ces chiffres montrent que la dynamique économique varie considérablement selon les territoires, certains d'entre eux parvenant à mieux résister à la crise que d'autres. Cependant, la tendance générale reste alarmante, avec une progression significative du chômage des patrons dans de nombreuses régions.

Le rôle clé des structures financières

Un autre point crucial mis en lumière par cette étude est le rôle déterminant des structures financières des entreprises. Les dirigeants dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros sont particulièrement vulnérables souligne Les Echos, représentant 76,5% des pertes d'emploi. Cette situation est exacerbée par les difficultés à gérer une masse salariale lourde, à maintenir une trésorerie suffisante et à faire face aux obligations financières héritées de la crise sanitaire.

La pandémie a en effet laissé des traces indélébiles dans le tissu économique français. Le nombre de défaillances d'entreprises a atteint 57 729 en 2023, soit une augmentation de 35,8% par rapport à 2022. Ce contexte pèse lourdement sur les dirigeants, en particulier ceux âgés de plus de 50 ans, pour qui le rebond est souvent plus difficile.